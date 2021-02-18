麥當勞限量香脆雞三明治全套優惠2月18日正午登入CHKNDrop.com下手鎖定將成為幸運兒

麥當勞（McDonald's）釋出限量版全新香脆雞肉三明治，搶先品嚐，全套優惠，請於2月18日正午登入CHKNDrop.com下手鎖定，成為幸運兒。

麥當勞 2021新春獻禮，粉絲可於2月18日正午起搶先鎖定限量推出的全新麥當勞香脆雞肉三明治（Crispy Chicken Sandwich）全套優惠。這款絕無僅有的優惠只通過CHKNDrop.com獨家提供。

美國 麥當勞訊息傳播副總裁David Taylor表示：「我們很清楚粉絲已經迫不及待要到麥當勞餐廳去享受香脆雞肉三明治，所以我們決定用這套獨一無二的優惠來回饋粉絲，也紀念這難忘的一刻。我們很高興讓粉絲提早嚐到這款三明治的美味，還可以拿到獨一無二、絕無僅有及充滿品味自信的紀念品，為麥當勞菜單上最新的項目留下註記。」

麥當勞限時全套優惠內容包括：1.讓粉絲搶先在2月23日品嚐全新香脆雞肉三明治，比預訂在全國推出的日期還早一天。紅透半邊天的全新雞肉三明治以全白雞肉精心調製，不但香脆、多汁、滑嫩，同時供應脆皮（Crispy）、香辣（Spicy）、和豪華（Deluxe）三種口味，當然少不了烘焙黃油土豆圓麵包、鋸齒條紋腌黃瓜和特製香辣醬。

2.全新香脆雞肉三明治的美味觸發了天王級音樂製作人Tay Keith的靈感，親手創作並錄製在7英吋黑膠唱片上史無前例的原聲帶。想要拿到這支原聲帶的唯一方式，就是把握機會參加這次活動。

3.印有「crispyjuicytender」（是麥當勞發明的新字）的限量版帽T，大氣展現全新香脆雞肉三明治的美味，其中一隻袖口還有Tay Keith原聲帶音頻向上流動的設計。尺碼從S到XXL一應俱全。

閣下若想在雞肉三明治歷史上最難忘的一刻中留下足跡，請在2月18日東岸時間正午準時搶進CHKNDrop.com，只需5美元即可鎖定全套優惠。如果您是鎖定優惠的幸運者之一，就可從2月23日起在您當地參與活動的麥當勞餐廳搶先品嚐香脆雞肉三明治。優惠一旦開放，瞬間秒殺，切勿錯失時機。

即使未能搶訂限時雞肉三明治全套優惠，粉絲仍可從2月24日起通過外賣、得來速、McDonald's app（麥當勞應用程式）、或McDelivery送餐服務享用。請隨時留意，麥當勞還有更多將這款令人齒頰留香的美味送到粉絲手上的妙方。

數十年來，麥當勞為粉絲提供例如黃金雞塊（Chicken NcNuggets）和雞肉三明治等他們最喜愛的經典食品。時至今日，粉絲對雞肉食品的熱愛有增無減，麥當勞也繼續在全國推出美味菜單項目和包括Chicken McGriddles與McChicken Biscuit三明治等多種早餐口味選擇，同時限時供應例如搭配香辣醬的香辣黃金雞塊。全新香脆雞肉三明治系列是麥當勞為顧客提供美味雞肉產品的旅程上邁出的最新一步。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或通過推特[email protected]或臉書www.facebook.com/mcdonalds追隨瀏覽。