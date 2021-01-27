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曼哈頓中城姜文灝律師專精離婚商業訴訟

紐約訊
姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，頗受社區肯定。
姜文灝律師多年來秉持專業誠摯的服務態度，頗受社區肯定。

姜文灝律師(Kenneth W. Jiang)有超過30年的法庭訴訟經驗，辦案親力親為，並擁有紐約州新澤西州律師執照，是具有法學博士學位的經驗律師。姜律師精辦各類兒童監護權、離婚糾紛、夫妻間贍養責任費、扶養義務、財產分割等問題，並受理有爭議出庭抗辨案件。

姜律師指，離婚分無爭議離婚(又稱，協議離婚)或有爭議離婚，委託律師運用現有的私有、共有、有形、無形財產，年齡、婚前/婚後雙方財務狀況、健康等因素，加上贍養費和子女監護權、扶養費、探視權等，以美國婚姻法及夫妻財產公平分割法來替委託者爭取權益，以上都是離婚雙方爭議的考慮因素及變數。家庭法訴訟以當事人和家屬兒童的居住地為準。雖然紐約和新澤西二州相鄰，家庭法大同小異，訴訟細節、判例及程序方面卻大有不同。這一點在家庭法訴訟上尤其重要，因為家庭生活是連續不間斷的，每一個當事人對切身利益的體會及要求也不盡相同；除了金錢財物之外，還有其他許多小細節是和商業訴訟大不相同，且律師和當事人之間的溝通和默契是成功與否的關鍵。

姜律師表示，任何不切實際的舉措或代價太高的期望目標，應該在提交訴訟前細心盤算一切，降低和避免不必要的分割損失。家庭法訴訟方面不應過度感情用事，當事人雙方應仔細考量及接受承辦律師所提出坦誠和客觀的分析。

姜文灝律師專精家庭法訴訟，包括有爭議離婚出庭(財產爭議、扶養監護權、夫婦贍養費糾紛)，商業/個人交易上訴法庭申辯，如房屋買賣爭議、房東房客糾紛；商業債務問題、承辦跨國商業業務糾紛、刑事案件被告辯護，保釋等法務問題。地址：曼哈頓中城東41街18號(18 East 41st Street, #402, New York, NY 10017，中城東42街中央火車站Grand Central下車，隔條街即達)，預約洽談：212-986-5303。

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