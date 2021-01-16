關愛牙科周年慶感恩提供多重優惠
由醫學經歷相當豐富、為石溪大學牙科臨床教授的李申牙醫博士(Steven Lee, DDS)，主持的關愛牙科，服務社區十多年，以植牙和補骨粉專科享譽同業。為感謝各界多年來的愛護和支持，該診所提供多重優惠回饋社區，即日至3/31/2021止，憑世報出版的假日攻略上折扣券，享有$20 off優惠。另為減輕僑胞的經濟負擔，診所提供12個月無利息分期付款的計畫，並接受大部份保險，無保險者優惠。歡迎洽詢所有牙科相關問題。
李申牙醫博士精通國粵英語，其主持的關愛牙科診所以新式先進的數碼牙科設備和高級醫學技術，全新裝潢舒適的治療環境提供全方位牙科服務。關愛牙科提供包括植牙、牙橋、假牙、牙冠、隱形牙齒矯正、根管治療、牙齒漂白、拔牙、洗牙、補牙、牙周病、骨移植等治療等所有牙科服務。李醫師植牙手術技術精湛熟練，且非常了解華人植牙的特別需求，能夠幫僑胞做出滿意、耐用的牙齒，並以植牙每顆$1,500(牙釘、牙套和釘帽)的特優價讓病患恢復咬合功能，恢復笑容，達到長久性的效果。
李醫師表示，種植牙齒是將高級的純鈦金屬深植於牙骨內支持義齒，能達到良好的固位效果和承受正常的咀嚼力量，且不會損傷鄰牙，舒適耐用，自然美觀。植牙體還能將咀嚼力直接傳導到頜骨上，刺激骨組織形成，促進代謝和延緩牙槽骨的萎縮過程。關愛牙科使用最新植牙創新技術「All-on-4治療法」， 使用低輻射 CT掃描和計算機規劃技術，可以在頜骨中找到最適合於種植的位置，使植入物能安全，準確，高效地植入牙槽骨內。
植牙後，患者可以正常咀嚼所有的食物，沒有假牙脫落的困擾，並且是長久持續性的治療方式。李醫師同時提醒僑胞，許多牙病都是起於蛀牙，所以飯後一定要漱口和清除殘物，最好是能在吃飯後立即刷牙，植牙後亦需要保健，才是牙齒保健的根本之道。
李醫師體諒僑胞工作辛勞，提供根管治療術、根管釘、製作牙冠植骨手術、上鼻竇增高手術和全口重植牙治療，特提供早鳥預約時間，歡迎洽詢。如有任何牙科問題，請洽關愛牙科預約電話：718-888-9366。
診所地址：36-26 Main Street, 2C, Flushing(國寶銀行2樓，備有電梯)。或請參閱網站www.NYSmileCreations.com，獲取更多功治療前後效果的真實案例。
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