關愛牙科周年慶感恩提供多重優惠

李申牙醫博士以精湛的醫術提供所有牙病痛治療及植牙等全方位專業服務。

由醫學經歷相當豐富、為石溪大學牙科臨床教授的李申牙醫博士(Steven Lee, DDS)，主持的關愛牙科，服務社區十多年，以植牙和補骨粉專科享譽同業。為感謝各界多年來的愛護和支持，該診所提供多重優惠回饋社區，即日至3/31/2021止，憑世報出版的假日攻略上折扣券，享有$20 off優惠。另為減輕僑胞的經濟負擔，診所提供12個月無利息分期付款的計畫，並接受大部份保險 ，無保險者優惠。歡迎洽詢所有牙科相關問題。

李申牙醫博士精通國粵英語，其主持的關愛牙科診所以新式先進的數碼牙科設備和高級醫學技術，全新裝潢舒適的治療環境提供全方位牙科服務。關愛牙科提供包括植牙、牙橋、假牙、牙冠、隱形牙齒矯正、根管治療、牙齒漂白、拔牙、洗牙、補牙、牙周病、骨移植等治療等所有牙科服務。李醫師植牙手術技術精湛熟練，且非常了解華人 植牙的特別需求，能夠幫僑胞做出滿意、耐用的牙齒，並以植牙每顆$1,500(牙釘、牙套和釘帽)的特優價讓病患恢復咬合功能，恢復笑容，達到長久性的效果。

李醫師表示，種植牙齒是將高級的純鈦金屬深植於牙骨內支持義齒，能達到良好的固位效果和承受正常的咀嚼力量，且不會損傷鄰牙，舒適耐用，自然美觀。植牙體還能將咀嚼力直接傳導到頜骨上，刺激骨組織形成，促進代謝和延緩牙槽骨的萎縮過程。關愛牙科使用最新植牙創新技術「All-on-4治療法」， 使用低輻射 CT掃描和計算機規劃技術，可以在頜骨中找到最適合於種植的位置，使植入物能安全，準確，高效地植入牙槽骨內。

植牙後，患者可以正常咀嚼所有的食物，沒有假牙脫落的困擾，並且是長久持續性的治療方式。李醫師同時提醒僑胞，許多牙病都是起於蛀牙，所以飯後一定要漱口和清除殘物，最好是能在吃飯後立即刷牙，植牙後亦需要保健，才是牙齒保健的根本之道。

李醫師體諒僑胞工作辛勞，提供根管治療術、根管釘、製作牙冠植骨手術、上鼻竇增高手術和全口重植牙治療，特提供早鳥預約時間，歡迎洽詢。如有任何牙科問題，請洽關愛牙科預約電話：718-888-9366。

診所地址：36-26 Main Street, 2C, Flushing(國寶銀行2樓，備有電梯)。或請參閱網站www.NYSmileCreations.com，獲取更多功治療前後效果的真實案例。