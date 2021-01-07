我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

優越健保(愛心村)VillageCareMAX2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

紐約訊

優越健保(愛心村)VillageCareMAX位於緬街的法拉盛社區中心，為確保所有訪客和員工的健康和安全，嚴格按照CDC和州衛生部的防疫準則，切實採取必要的預防措施，歡迎社區內的長者們前往諮詢2021優越健保(愛心村)的Medicare綜合健保優越管理計畫。

優越健保(愛心村)繼續嚴格執行預防措施，包括每日監測員工和訪客的體溫，詢問接觸史和近期內的旅遊行蹤，以及有否從19個高危險州返回的問卷。若發現員工有任何可疑，會立即將員工適當地送回家中居家隔離，並將通知各部門遵守所有連絡人跟蹤協議。若到訪顧客顯示有發燒等任何病毒跡象或症狀將被勸導回家隔離，並立即和家庭醫生聯繫。

優越健保(愛心村)社區中心嚴格規定執行員工及訪客均須佩帶口罩，辦公室內所有接待工作檯全部安裝了透明壓克力防疫隔離板，以阻隔飛沫病菌傳播，並確保適當的社交活動距離。此外，每天均有專業清潔公司對中心辦公室環境及設施進行深層清潔消毒。同時辦公室內為員工和到訪者備有洗手液、口罩和防護手套。

優越健保(愛心村)是一家以社區為基礎的非盈利健康保險機構，40多年來一直為社區提供高品質的專業服務，為患有慢性疾病、具有紅藍/白卡的耆老、殘疾人仕提供優質專職的愛心服務。為傷殘、體弱人士以及耆老解決健康煩惱。

優越健保(愛心村)目前主要推廣的計畫是Medicare Total Advantage Plan綜合優惠計畫。凡是18歲以上，擁有Medicare以及Medicaid，居住在皇后區、布魯克林、曼哈頓和布朗士的人士，符合療養院護理級別的，歡迎隨時到愛心村法拉盛辦公室諮詢了解。計畫的相關服務包括：每月高達$185的優厚非處方藥OTC卡、$40的食品雜貨福利、醫生的免費上門治療、無限制的交通接送、高達50次的針灸和40次的理療、以及眼鏡和牙齒的服務，加入計畫者可以回國三個月計畫不中斷。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址：41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，辦公室在疫情期間每周開放五天，周一至周五上午9時至下午5時，歡迎社區內有需要的民眾親臨諮詢，或致電預約：1-718-517-2600(有中文專員接聽)。

健保 法拉盛 防疫

上一則

1張圖／紐約州確診新增1萬6648例 死亡增161人

下一則

曼哈頓下城空地 社區寧設拖吊場拒蓋樓

延伸閱讀

私家車進不來了！緬街公車專用道將實施

私家車進不來了！緬街公車專用道將實施
無證攤販占據法拉盛 小商家怒

無證攤販占據法拉盛 小商家怒
照顧帕金森父 紐約市議員參選人黃敏儀談耆老政策

照顧帕金森父 紐約市議員參選人黃敏儀談耆老政策
法拉盛整齊牙科推電腦導航植牙術

法拉盛整齊牙科推電腦導航植牙術
私家車進不來了！法官駁回緬街公車專用道訴訟

私家車進不來了！法官駁回緬街公車專用道訴訟

入竊法拉盛診所 非洲裔男子遭通緝

入竊法拉盛診所 非洲裔男子遭通緝

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬6648例 死亡增161人

2021-01-06 21:30
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效