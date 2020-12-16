朱益民談房東房客法庭最新動態讓僑胞即時了解並保障自己應有的權益

目前由於疫情 的影響，房東 房客的各種糾紛日益嚴重，合法保障自己的權益必不可少。在房東房客糾紛領域有著20年豐富實戰經驗的資深律師朱益民為僑胞介紹新的驅趕房客程式，朱律師表示：在紐約市 的各個房屋法庭已經開始受理房客不交租金的案件，這種案件的立案文檔可以根據相關規定，寫上房客需要在十天內進行答辯。法庭接到立案文件後，會特別從法庭郵寄公文給被告，提示被告「房東已經立案起訴你， 你需要答辯」等。最新的纽约州法庭发出的备忘录並且指示各房屋法庭可以在适合的案件中做出缺席判决。

朱律師表示，但是根據相關規定，给房客答辩的法定时间，因为疫情，给予延長，法庭聽證的時間會在之後的某個時間安排。紐約市的各個房屋法庭同時也受理其他的案件，如：1.房東非法將房客鎖在外面；2.房客從事非法活動；3.房客逾期居住。案件一旦在法庭立案，原告方可以馬上安排專人向被告送達文書。送達的文件需要附上專門對房客的警示通知。

朱律師強調，對於商業的房客和普通的住家房客法庭處理方式有所不同，商業房客(commercial tenant)驅趕程式理论上可以正常進行。如有商業房客能夠提出因為疫情而造成財務困難，使得驅趕程式必須拖延，法庭通常會同情地考量這種請求。房東房客糾紛在到法庭聽證之前，有很多工作要做，包括房客名單的確認、文檔的準備、專人完成通知的遞送、證詞(affidavit)的準備等。所以有關人士如要通過法庭管轄權保護自己，則應積極提前準備，為自己在法庭維盡量縮短時間。

朱益民律師(Yiming Zhu, Esq., Attorney-at-Law)是美國法學博士，全美律師協會會員，曾常年在重要報刊回答讀者法律問題，地址：136-56 39 Ave. Room 303E, Flushing, NY(7號地鐵終點站下)，電話：718-888-0963，微信：yzatty。