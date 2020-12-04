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周冰晶眼科專科檢測各種眼科疑難病症

紐約訊
周醫師看診耐心、細心，為病患者治療各種眼症。
周醫師看診耐心、細心，為病患者治療各種眼症。

周冰晶眼科醫師(Bingjing Roberts, M.D.)具有美國眼科專科特考文憑、美國眼科學院院士、西奈山醫學院眼科主治醫生、紐約眼耳喉醫院眼科主治醫生、馬里蘭醫學院醫學博士、愛因思坦醫學院眼科專科、西奈山醫學院角膜專科。周醫師專精治療各種眼疾，診所分別位於曼哈頓華埠布碌崙(布魯克林)，歡迎民眾前往看診。

因疫情長期居家避疫的民眾要特別注意了。因大多數人長時間在家，而對眼科醫學治療服務方面的了解較為缺乏。對於許多患有乾眼症的民眾，周醫師建議，乾眼症發生在於眼睛不能製造足夠的淚水，或者淚水的成分不正確而導致蒸發得太快。淚水是由淚腺製造，其對眼睛的總體健康和清晰的視力非常關鍵，乾眼症的症狀包括有刺痛感、燒灼感、異物感、流淚、粘稠分泌物、眼紅、視覺模糊並且不穩定、疲勞、澀感、戴隱形眼鏡困難，不能長時間看書、玩手機/電腦、或者看電視太久。不論任何年齡，對於眼科醫療的需求相當大，例如小孩子有近視、斜視、鬥雞眼等問題，老人則是有青光眼、老花、乾眼症等問題。

周醫師表示，絕大多數的飛蚊症沒有危險，可是有一些形成飛蚊症的原因會非常嚴重，包括眼睛內部感染、發炎、眼底出血、視網膜撕損、視網膜脫落等。因此如果發現有飛蚊現象，必須找眼科醫生檢查。醫生會放開患者瞳孔，全面檢查膠狀體和視網膜。特別是如果病人突然看到有很多飛蚊、閃光，或者看到像有窗簾拉下遮住視野，很有可能是視網膜脫落。其次，人的眼球有80%是含水的膠狀體，當這種膠狀體慢慢收縮時，就會凝結成浮游物。它們會在視網膜上投下小小的陰影，使患者覺得有蚊在飛。其實很多人都患有飛蚊症，當人的眼睛注視白色的東西或藍天時，飛蚊症會更加明顯。大部分情況下，飛蚊症是老年性的變化，在近視病人、糖尿病人和做過白內障手術的病人中更為常見。慢慢的大多數飛蚊會沉澱到眼球下半部，而不會完全消失。

曼哈頓華埠診所：185 Canal St. Suite #306(入口位於勿街)，電話：212-219-7786。布碌崙診所：749 61st St. Suite #303(靠近8大道，新穎商業大樓)，電話：718-492-3500。

美國 華埠 布碌崙

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