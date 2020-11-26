紐約皮衣皮草感恩節樣衣展銷今明兩天折扣80%

紐約皮衣皮草感恩節樣衣展銷會，折扣高達80%。

紐約 皮衣皮草專賣店一年一度的樣衣大拍賣，訂於感恩節當天舉行，11/26、11/27兩天，全場2021年最新款頂級義大利 綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣。貂皮大衣$799起(原價$4000)。折扣高達80%。

皮草是富貴的象徵，在紐約這樣的世界大都會，皮草是社交場所淑女冬天展示自己曼妙身材的時尚選擇。新年穿新衣，派對喜洋洋。

歷史優久的紐約皮衣皮草公司，質好價優，深受華人喜愛。該公司每年都將當年製作的樣衣特價展銷。此次展銷全是2021新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方，袖子由三分袖、五分袖和七分袖，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

紐約皮衣皮草專賣店選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，並採用歐洲的皮革技術，義大利的染色技術，做工和品質上乘。該公司代理多家美國 大型百貨公司，定點加工生產，由於是批發，價格低廉。

紐約皮衣皮草公司專營義大利綿羊男女時裝皮衣，採用頂級義大利皮，柔軟舒適，自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素。不論是超薄型、超短型、中長型、甚至加長型，穿在身上都能顯現好身材，煥發時尚風。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養貂的貂毛在國際舉足輕重的，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴，保暖保值。風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。

展銷地點：37-02 Main St., #F7(法拉盛緬街時代商場內,香港超巿斜對面)；網址：www.vovusa.com；展銷時間：11月26和27僅兩天，上午10時至晚8時；洽詢專線：917-792-1188。