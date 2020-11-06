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姚江林醫生梁衛文醫生妙手仁心診所重視防疫 讓患者就醫無憂

紐約訊
「仁康綜合醫療中心」為集各科系於一體，可為僑胞提供一站式醫療服務。
「仁康綜合醫療中心」為集各科系於一體，可為僑胞提供一站式醫療服務。

成立20多年的「仁康綜合醫療中心」，在法拉盛長島兩地分別設立了的醫療設備完善的大型診所。醫療中心醫師陣容強大，由經驗豐富的姚江林醫生、梁衛文女醫生領軍會同孫宇醫生、陳宗達醫生和醫生助理們多年來積極地為僑胞解除了各種的疑難雜症。醫療中心的醫師們精通國、粵、英語及其他地方方言，歡迎有需要醫療服務的僑胞電話預約。

「仁康綜合醫療中心」醫德仁心，在疫情最嚴重期間還照常開診，通過電話問診、視訊問診為僑胞解急解難，受到社區僑胞的廣泛好評。現在診所已全面開診，開診後的仁康醫療中心十分注重防疫工作，候診大廳設立了隔離座位，只允許就診者等候，非必須的陪伴人員在外面守候，減少了人流容納量，避免了空間的擁擠。做腸胃鏡的病人都必須先做核酸檢查，保證沒有染疫，保證了病人、醫生、護士的安全。清潔人員每天消毒診所每個角落，每天晚上下班以後，用紫外燈照射各個診室、侯診室、辦公室消毒，以確保乾淨安全無虞。診所員工配合政府的指導每天監測健康指標，做到病人和診所員工都放心。

法拉盛診所有7000呎大型空間，長島診所有3000呎，兩個診所均設有腸胃鏡檢查中心，有專業的麻醉師和護士團隊協助， 先進新穎的醫療器材足以配合各科診斷的需要。以往僑胞前往單一專科門診，來回奔波浪費許多時間與金錢，各專科醫生之間也缺乏協調，對病情不易有一致的解釋和交代。「仁康醫療服務中心」四位專科醫師，除了能提供精湛的專業服務外，更能彼此協調一致，密切配合診療過程，儘速讓患者全面康復。

「仁康醫療服務中心」姚江林醫生畢業於紐約州立大學醫學院，曾任長島猶太醫院肝臟專科主任， 現任北岸大學醫院長島猶太醫院肝、膽、腸胃專科醫生。姚醫生對肝炎、肝硬化、胃潰瘍、結腸腫瘤的診治有多年豐富的經驗。梁衛文女醫生主治內科和婦女保健，現任長島猶太醫院和北岸大學醫院主治醫生。她曾在長島East Meadow和Plainview行醫多年。梁醫生擅長診治青少年、婦女病患及老年病人各種常見病及疑難雜症。

「仁康綜合醫療中心」為集各科系於一體，可為僑胞提供一站式的醫療服務，其中移民體檢正是較新也較為少有的服務項目，歡迎有需要的僑胞電話預約。

長島新診所地址：1880 East Jericho Turnpike, , Huntington, NY 11743；電話：631-629-4628。法拉盛診所地址：136-33 37th Avenue, 7 樓Flushing, NY 11354；電話：718-321-3262。

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