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夏迎秋西醫內科復工看診 消毒完善提醒僑胞提早打流感預防針 避免感染

紐約訊
夏迎秋西醫內科診所，落實防疫安全措施，在櫃台處增設透明隔離版。
夏迎秋西醫內科診所，落實防疫安全措施，在櫃台處增設透明隔離版。

位於法拉盛鬧區法拉盛廣場大樓內的夏迎秋西醫內科，在經歷了疫情間的休診後於日前恢復看診。該診所恢復看診後，實施多項防疫規則，確保醫護人員及患者間的安全，避免相互感染。該診所接受各種主要保險，無保險患者優惠收費。診所員工精通多種語言，歡迎僑胞前往或致電查詢。

防疫期間，該診所僅接受預約看診，或可透過遠程醫療系統完成簡單的詢問或是繼續拿藥等問題，避免到診所增加接觸感染的風險。如需前往診所的患者，醫護人員預約時，也會詢問有無發燒、出外旅遊史，初步確認病因概況。該診所也建議只要患者本人來就好，切勿攜家帶眷，增家染疫風險。該診所提供乾洗手液消毒，也在櫃台處架設透明隔離版，避免患者與工作人員溝通時的近距離接觸。該診所的醫護人員一律是戴上兩層口罩、護目鏡、防護罩，穿上防護衣等配備，保戶自己，也保護患者。每位患者看診後至下一位患者進入前，診間及看診器械都需經過嚴格消毒，確實做到醫病之間的安全保護。

夏醫師提醒僑胞，現正值季節交替時節，氣溫變化大，稍微不小心便患上流感（flu），尤其是老人或幼兒更是高危險群。一旦感染就易引發併發症，加上今年因受疫情影響，所以希望社區華人做好防備措施，提早打預防針避免感染。如是花粉過敏患者，應及早接受過敏注射。

該診所服務項目：年度全身健康檢查，入學就業體檢，各種疫苗注射，急診，心電圖，肺功能測試，過敏針，過敏皮試，大小便檢驗。主治：高血壓，糖尿病，高血脂，心臟病，甲狀腺，前列腺，急慢性支氣管炎，哮喘，感冒，發燒， 胃腸炎，尿路感染，皮疹，關節炎，肝炎，花粉過敏，貧血，頭暈，頭痛。

夏醫師學經歷背景完善，擁有內科、醫科雙博士學位，從業多年累積豐富經驗，為了提供病患優良的服務品質。夏醫師常藉由與病患聊天的方式舒緩病患看診的心情，並在短時間內充分了解病患的需要而贏得社區口碑。若是病患對病情有任何的疑問或治療上的種種問題，夏醫師總能為病患詳細的分析解說，使病患了解放心。多年來，她的細心態度贏得病患的信任，無論診所設在那兒，總有一批老病患不離不棄。

診所地址：3808 Union Street., #7C, Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街法拉盛廣場大樓7樓C室）；電話：718-866-2828，718-475-9606；傳真：718-475-9607。開診時間：周一、二、四、六，早上9:00到晚上5:00；周三早上11:00到晚上7:00。疫情期間，僅接受電話預約。

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