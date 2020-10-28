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1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

買真參 送養生防疫禮包太子牌與您同心抗疫

紐約訊
凡購買太子牌花旗參產品滿$50，掃描二維碼，上傳照片與填寫表格，即可免費取得防疫禮包。
凡購買太子牌花旗參產品滿$50，掃描二維碼，上傳照片與填寫表格，即可免費取得防疫禮包。

3月至今，原先看似趨緩的新型冠狀病毒「COVID-19」，近期又於全美各地二度爆發，疫情依然膠著，面對如此嚴峻的狀況，人們無不嚴陣以待，除配戴口罩或手套避免飛沫接觸傳染病毒外，強化與生俱來的自身免疫系統，絕對是防疫的重要關鍵。

華人花旗參領導品牌美國太子行致力於回饋社會大眾，與市民一同齊心抗疫，即日起凡購買太子牌花旗參產品滿$50，即送養生防疫禮包一份，禮包內有：花旗參愛心防疫中藥湯包、太子牌原枝花旗參茶包、強健茶、薑糖、泰式奶茶與虎標陣痛貼布等超值好禮，總價值超過15元，多買多送，送完即止。

花旗參自古以來均被視為天然健康保健品，其維持強化免疫系統的功效多年來已被廣泛報導，多項西醫研究與報導亦指出，使用威斯康辛州花旗參，可維持健康血糖、緩解心理疲勞及精神壓力、增強記憶，更適用失眠、煩躁等症狀，而花旗參的功效來自於其特殊的有效成分人參多醣及人參皂甙（Ginsenosides）。

花旗參的學名為Panax Quinquefolius，其最重要的有效成分之一：人參多醣，花旗參中有幾十種多醣類物質，具調整身體狀況與平衡等作用，可促進合成血清蛋白及骨隨蛋白，進而強化免疫系統、降低疲勞；另一更廣為人知的有效活性成分為人參皂甙，包括R0、Rb1、Rg1、Re，是極複雜的化合物，能提升細胞活性，改善血液循環並強化中樞神經系統，促進新陳代謝，減少體內自由基含量，抑制身體組織炎症。著名癌症治療組織「梅奧臨床醫學院 」（Mayo Clinic）研究顯示：癌症患者使用威斯康辛州花旗參後，明顯感到比較有精神及活力，且活動時也較少有疲勞症狀。

太子牌威州花旗參，100%於威斯康辛州種植，獲得威州花旗參農會（GBW）的官方認證，包裝允許使用該會的老鷹商標。另外，太子牌威州花旗參每一批都經過獨立第三方實驗所檢驗，符合FDA食品安全衛生局嚴格的標準，生產過程完全符合cGMP標準。

美國太子行力於回饋社會，即日起至10月31日止，凡於各大華人超市、雜貨店、參茸藥店、線上商店與Costco（包括Costco.com）購買太子牌花旗參系列產品每滿50元，在太子行官網填表，上傳購買發票與產品照片（www.popus.com）或郵寄至太子行總公司751 N. Canyons Pkwy, Livermore, CA 94551，於信封上註明「太子牌防疫禮包換」，即可免費取得市值超過15元的防疫禮包1份，滿100元2份，以此類推。活動詳情請掃描圖中二維碼。

讀者亦可在太子行官網popus.com購買太子牌花旗參產品，同樣購物滿50元，結帳時套用折扣碼「GIFTPACK」，則購物車中的防疫禮包即為免費。如有任何疑問，可隨時透過電子郵件或電話與太子行聯繫：[email protected]，（800）732-2328，太子行將保留活動最終決定權。

防疫 威斯康辛州 華人超市

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