「田芳痛症理療康復中心」專業疼痛管理尤為擅長治療病因複雜之痛症

田芳醫師的專業醫療團隊擅長治療各類疼痛疑難雜症。

在後疫情時期，位於法拉盛的「田芳痛症理療康復中心」，為了積極服務廣大僑胞，為他們解除身體上的各種疼痛，自5月26日重新營業以來，獲得了眾多疼痛患者的好評。中心的服務涵括物理治療、推拿手法和針灸治療、運動訓練和心理治療等，讓患者生活上恢復到健康狀況，提高生活品質。

田芳醫師畢業於中南大學湘雅醫學院六年制醫學系，她在美國 愛因斯坦大學醫學院醫學中心理療/康復系完成了住院醫生訓練，曾任Jacobi Hospital及North Central Bronx Hospital醫院主治醫師，現任紐約 皇后區醫院、瑪摩利醫療中心醫師。擁有美國理療康復專科特考文憑，為美國物理治療與康復學院院士。田醫師介紹，中心是一所專業的痛症管理診所，聘有專業的醫師和治療師團隊陣容強大。在恢復開診的準備工作中，田醫師特別聘請了最專業的消毒公司為診所做了全面的消毒，以確保僑胞來診所診療安全無虞。

田醫師表示，目前疼痛與運動障礙是患者尋求康復治療的主要原因。尤其是疼痛，病因複雜，頗為棘手。田醫師認為準確診斷至關重要，當患者就診時，醫療團隊會根據病患的實際情況為病患制訂一套治療方案，而後進行治療。田醫師提醒社區老年人冬季防摔倒的措施：1. 注意藥物的影響，如果服用有嗜睡作用藥物時，注意夜晚起床緩慢，房間牆邊有夜燈照明。2. 眼睛和聽力有障礙的患者，注意家中地上不要擺放地毯或過道堆放傢俱以防摔跤。3. 進行適當的運動可增強肌力、平衡力及協調、柔韌能力。4. 老年人注意補充鈣和維生素D，防止骨質疏鬆。5. 注意不要穿高跟鞋、拖鞋或不防滑鞋子。6. 如有行走困難的請用拐杖或步行器輔助。

該中心擅長治療各類疼痛疑難雜症，包括各類頭、頸、肩、腰背、膝、手和足等疼痛，尤其對各種病因引起的腰腿痛有手到病除的效果。對癌症相關的疼痛有獨特的治療方法且效果顯著。此外，各種運動損傷、關節，軟組織慢性炎症，脊柱復健，手腳麻痹，四肢無力，行動困難，偏癱等各種疾病的後期康復處置都是物理康復醫學的適應症。而且中心還開展痛點注射、關節與穴位注射等特殊治療。中心物理治療還包括運動拉筋，牽引，電療，超聲波治療，遠紅外熱療，臘療以及針灸，推拿等多種治療。

中心地址：凱辛娜大道41-61號1樓E室。中心醫務人員通曉多種語言，歡迎諮詢與預約電話：347-438-1534；347-506-0646。接受各類醫療保險 ，無保險者優惠。