周末好去處／布萊恩公園夏季野餐表演、曼哈頓免費獨木舟

國家步道日：艾莉潭公園步道維護活動

皇后區艾莉潭公園(Alley Pond Park)將於6日(周六)上午9時至中午12時舉辦「國家步道日」(National Trails Day)志工步道維護活動。參與者將在紐約市 公園局管理團隊帶領下，協助清理步道走廊、封閉非正式踩踏小徑，並了解物種多樣性對森林生態健康的重要性。活動免費，但名額有限，須提前登記。主辦方提醒，參與者應穿著結實鞋靴、長褲及可弄髒的衣物；18歲以下志工須由成人陪同。集合地點為233街與67大道交口。詳情及報名請見紐約市公園局網站：nycgovparks.org/reg/stewardship/19744。

布萊恩公園夏季野餐表演登場

曼哈頓 中城布萊恩公園(Bryant Park)夏季免費戶外表演系列「Picnic Performances」已於5月28日回歸，並持續近四個月。活動將公園草坪化為露天舞台，帶來音樂、舞蹈、歌劇等多元演出，演出團體包括紐約市歌劇院(New York City Opera)、卡內基音樂廳(Carnegie Hall)等。民眾可在城市天際線與夜色下席地野餐、欣賞表演，無須購票，適合下班後與親友同遊。詳情請見布萊恩公園官網：bryantpark.org/blog/May-2026-picnic-performances。

北曼哈頓藝術漫步推雙語步行導覽

紐約市公園局與國家奧杜邦協會(National Audubon Society)將於6日(周六)上午9時30分至中午12時45分，舉辦英語及西語雙語步行導覽活動，導覽路線全長逾2哩，將從170街一路走至140街，介紹社區鳥類壁畫及社區花園，最後於舉行講座，由樹木學家們介紹紐約市常見樹種。活動免費，須提前電郵報名。集合地點為170街與聖尼古拉斯大道(St. Nicholas Ave)交口的David Friedland Square；如遇雨，導覽改至7日舉行。報名電郵：[email protected]。

英伍德獨木舟俱樂部周日開放日

曼哈頓英伍德獨木舟俱樂部(Inwood Canoe Club)將從現在至9月6日每周日上午舉辦免費周日開放日，提供哈德遜河20分鐘導覽皮划艇體驗。活動無須划船經驗，主辦方提供船隻、船槳及救生衣；參加者須會游泳並年滿八歲，18歲以下須由家長或監護人陪同。參加者須先填寫2026年免責表，並於活動當日上午9時起到現場登記名額，先到先得。詳情請見：https://tinyurl.com/y8cke5sd。