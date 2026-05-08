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木偶龍、地精… 哈德遜河谷五月節 神話魔幻遊行來了

記者胡聲橋╱紐約報導
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中世紀打扮的兒童上台表演。(五月節官網)
中世紀打扮的兒童上台表演。(五月節官網)

在風景如畫的哈德遜河谷，冬天的寒意完全消退，大地披上了嫩綠的新裝，在春夏季節輪換之際，一場充滿魔幻色彩的慶典便會在位於紐伯茲(New Paltz)的石山農場(Stone Mountain Farm)悄然拉開帷幕，這便是哈德遜河谷五月節(Hudson Valley Beltane Festival)，今年將是第35屆。這場盛會不僅是傳統的凱爾特節日，可以感受文藝復興集會的風貌，更是家庭出遊和野餐的好機會，深受當地居民和遊客的歡迎。

凱爾特人重要慶典 點起篝火跳舞預祝豐收

哈德遜河谷五月節的遊行隊伍在行進。(五月節官網)
哈德遜河谷五月節的遊行隊伍在行進。(五月節官網)

兒童與巨大的地精合影。(五月節官網)
兒童與巨大的地精合影。(五月節官網)

五月節(Beltane Festival)是生活在愛爾蘭和蘇格蘭的古代凱爾特人的重要季節慶典，傳統上在5月1日舉行，象徵著春季的頂峰和夏季的開端。Beltane的意思是「貝爾之火（Bel-fire）」，象徵光明之神貝爾的火焰。五月節慶典中，凱爾特人通常會聚集到一起，點起篝火，跳舞，宴飲，預祝在即將到來的季節裡獲得豐收。

哈德遜河谷五月節不僅繼承了這份對土地肥沃和萬物復甦的崇敬，更為這個節日賦予了現代涵義和表現形式，是一個透過音樂、舞蹈、講故事、藝術表演和慶祝大自然把社區團結到一起的節日。

大型露天表演靈魂所在 野趣遊戲 多彩多姿

少女打扮成仙子參加五月節遊行。(五月節官網)
少女打扮成仙子參加五月節遊行。(五月節官網)

彩妝木偶龍參加五月節。(五月節官網)
彩妝木偶龍參加五月節。(五月節官網)

高聳的五月柱是哈德遜河谷五月節的標誌。(五月節官網)
高聳的五月柱是哈德遜河谷五月節的標誌。(五月節官網)

哈德遜河谷五月節由石山農場和瓦納弗大篷車協會(The Vanaver Caravan)合作舉辦。節日活動豐富多彩，旨在讓所有年齡層的參與者都能沉浸在魔幻氛圍中。今年第35屆五月節將於本月16日舉行。

五月節的大型露天表演是慶典的靈魂所在。由瓦納弗大篷車舞團與學員帶來的舞蹈、音樂和大型木偶劇將在草地上演。觀眾將看到巨大的木偶龍、跳舞的馬匹，以及由打扮成仙子、地精和各種魔幻生物的舞者共同組成的盛大遊行隊伍。舞蹈表演還包括空中雜技和特技，在藍天下演繹凱爾特神話故事。

高聳的五月柱將是五月節最亮眼的所在。五月柱上纏繞著彩虹般的絲帶，象徵著社群的團結，以及陽光和大地結合帶來的生命力。

仙子手持寶劍，打開五月之門。(五月節官網)
仙子手持寶劍，打開五月之門。(五月節官網)

石山農場安排了各種野趣活動。Wild Arts Collective提供了空中飛人(Trapeze)的教學項目，Wayfinder Experience提供了劍術比武，活動組織方還安排了各種沉浸式的實景角色冒險。

除此以外，石山農場及周邊地區本身就是徒步旅行的好去處，遊客可以在慶典的空檔結伴走入森林，呼吸新鮮空氣，感受哈德遜河谷的大自然氣息。

慶典現場還有許多手工藝品的攤位，販售草藥、珠寶和塔羅牌和各種紀念品，另外還有專為兒童設計的臉部彩繪和尋寶遊戲，讓兒童也能充分享受節日的快樂。

收益將用於當地環境保護

五月節組織方稱，慶典的所有收益均用於支持當地的環境保護和永續發展，以及瓦納弗大篷車協會的全年藝術教育計畫。主辦方強烈觀眾混合遊客建議打扮成仙子、穿中世紀服裝或任何能展現個人奇思妙想的裝扮參加慶典。

哈德遜河谷五月節是一個讓成人重拾童心、讓孩子看見魔法的奇妙世界。它提醒我們在繁忙的現代生活中，停下來與大地對話，慶祝每一個生機勃勃的瞬間。

五月節活動的地址是310 River Road Ext, Rosendale, NY。活動時間為16日(周六)中午12時至下午7時(下午3時30分後停止入場，表演4時開始)。活動基本票價為25元。活動網址：https://vanavercaravan.org/beltane

販售紀念品的商亭。(五月節官網)
販售紀念品的商亭。(五月節官網)

專門為哈德遜河谷五月節搭建的帳篷。(五月節官網)
專門為哈德遜河谷五月節搭建的帳篷。(五月節官網)

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