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「台灣女力文化之夜」友邦與NGO齊聚發聲 蕭美琴分享台灣性平成果

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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「台灣女力文化之夜」紐約登場，台北友邦與NGO齊聚為婦女發聲，蕭美琴分享台灣性平成果。(紐約經文處提供)
「台灣女力文化之夜」紐約登場，台北友邦與NGO齊聚為婦女發聲，蕭美琴分享台灣性平成果。(紐約經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處於13日晚舉行「台灣女力文化之夜」，呼應正在聯合國舉行的「第70屆婦女地位委員會大會」(CSW70)；活動以「Her Rights. Our Pride」為主題，強調台灣保護女性權利的承諾，邀請來自與台灣理念相近的友邦國家、聯合國社群及多個國際非政府組織(NGO)代表逾百人參與。

中華民國副總統蕭美琴透過預錄演說向國際分享台灣在「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)架構下推動司法改革的成果。她指出，台灣雖非聯合國成員，但長期極參與CSW相關活動，展現對人權與性別平等的堅定承諾。她並提及，台灣於2025年推動全面「性暴力防治國家行動計畫」，強化數位性暴力防治機制，同時加強僱主保護員工的責任，以打造更安全與公平的社會環境。

「台灣女力文化之夜」紐約登場，友邦與NGO齊聚為婦女發聲，蕭美琴分享台灣性平成果...
「台灣女力文化之夜」紐約登場，友邦與NGO齊聚為婦女發聲，蕭美琴分享台灣性平成果。(紐約經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強致詞表示，台灣在推動性別平等方面已取得顯著成果，例如截至2025年，女性法官比率已超過50%，女性大法官亦占多數。他指出，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在今年國際婦女節指出，全球女性目前僅享有男性64%的法定權利保障，台灣將持續與各國合作，縮小性別權利差距。他還強調，台灣在通過「性平三法修正案」後，司法制度更強調以被害人為導向，並呼籲國際夥伴攜手推動性別平等。

多位台北友邦代表也在活動中分享各國推動婦女權益的經驗。聖露西亞平等、勞工、性別事務、社會公義暨消費者事務部Emma Hippolyte部長表示，感謝台灣長期支持聖露西亞在婦女與青年賦權方面的發展計畫，特別是在鄉村地區推動的合作方案，有效促進女性發展並減少貧困。

聖文森國國家家庭與性別事務部Laverne Gibson-Velox部長指出，與台灣合作的多項計畫協助當地婦女培養技能並提升就業機會。吐瓦魯總理特使Eselealofa Apinelu亦呼籲各界持續推動婦女平等權利與司法保障，並重申吐瓦魯與台灣的穩固邦誼。

「台灣女力文化之夜」13日在紐約登場，友邦與NGO齊聚為婦女發聲，蕭美琴分享台灣...
「台灣女力文化之夜」13日在紐約登場，友邦與NGO齊聚為婦女發聲，蕭美琴分享台灣性平成果。(紐約台北經文處提供)

活動當晚安排文化表演，由曾獲金曲獎的旅美台裔爵士鐵琴手蘇郁涵與台裔鼓手吳玟葶演出，演奏客家民謠「落水天」及泰雅族古調「織布歌」等。現場同時設置「台灣女力展」，以台灣蘭花為主視覺象徵，透過蘭花柔韌的形象呈現台灣在性別平等與司法改革方面的重要進展。

本次活動由中華民國外交部主辦，出席者還包括海地婦女部長Pedrica Saint-Jean、瓜地馬拉婦女局長Ana Prudencia López Sales等人。

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