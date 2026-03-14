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周末好去處／農曆新年慶典 紅鉤社區歷史導覽

記者劉梓祁╱整理
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展望公園農曆新年慶典

布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)將於14日(周六)上午11時30分至下午2時，在園內船屋(Boathouse)舉辦「農曆新年慶典」，邀請民眾一同迎接新春、感受多元文化氛圍。活動由展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)與華人策劃協會(Chinese-American Planning Council)聯合主辦，現場將帶來舞獅表演、文化演出及多項互動活動，適合各年齡層參與。主辦方表示，此免費活動亦設有抽獎環節，並為前100名到場者準備禮品袋。

布魯克林紅鉤歷史導覽

市公園局旗下的城市公園巡護員(Urban Park Rangers)將於14日(周六)下午2時至3時30分在布魯克林Mother Cabrini Park的Mother Cabrini Playground舉辦「Historic New York: Red Hook」歷史導覽活動。此次導覽將聚焦於紅鉤社區中多位重要女性人物的貢獻，介紹她們如何在不同時期支持與服務當地居民，並在社區發展與社會關懷方面留下深遠影響。活動免費開放，適合對紐約城市歷史、社區文化與女性故事有興趣的民眾參加。

市房屋局提供住房諮詢

市房屋保護與發展局將於13日(周五)起在曼哈頓哈林區西134街34號設置社區服務車，向居民提供房屋與住房相關資訊與諮詢服務。活動期間，民眾可到現場了解如何申請可負擔住房、認識租戶與房東的權利與責任，以及如何提交住房問題投訴。工作人員也會提供房屋維修與改善的融資資訊，協助屋主登記建築資料並處理違規事項等。活動持續兩個月，以令居民更容易取得住房資源與政府資訊，協助解決日常居住問題，並提升社區整體居住環境品質。

皇后區女孩壘球訓練營

皇后區Al Oerter Recreation Center將於15日(周日)上午9時30分至中午12時舉辦「女孩冬季壘球訓練營」，為六至12歲的女孩提供免費運動課程，幫助她們在冬季末持續練習，並為2026年的賽季做好準備。活動由紐約市公園局主辦，由教練帶領參加者練習擊球、傳球與接球等基本技巧，適合想初次接觸壘球或希望提升球技的孩子參加。主辦單位表示，課程旨在鼓勵女孩參與團隊運動，培養體能與自信，也讓孩子們在冬季保持運動習慣。活動免費，地址為131-40 Fowler Ave., Queens。

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