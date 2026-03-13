我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

迎粉白浪漫 紐約5大區最佳賞櫻公園一次看

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於曼哈頓上西城的櫻花公園(Sakura Park)因sakura日語意為櫻花而得名。(取自市公園局╱Adrian Sas攝影)
位於曼哈頓上西城的櫻花公園(Sakura Park)因sakura日語意為櫻花而得名。(取自市公園局╱Adrian Sas攝影)

每年春季，櫻花盛開為紐約市帶來最具代表性的季節景緻之一。隨著氣溫回暖，遍布五大區公園的櫻花樹陸續綻放，粉白相間的花海吸引大量市民與遊客。

根據市公園局(NYC Parks)指南，櫻花花期每年略有不同，但通常從3月中旬開始逐步進入盛放期。其中，較早開花的是Okame櫻，花朵小巧、呈深粉色，通常在3月中旬至下旬綻放，隨後是較為常見的Yoshino櫻，花色為白色或淡粉色，而花朵層層疊疊、顏色更為濃豔的Kwanzan櫻則多在4月盛開。不同品種的櫻花依次開放，每種花期一般持續約兩周，形成持續數周的賞櫻季。

曼哈頓上西城 櫻花公園╱4月初最佳觀賞期

位於曼哈頓上西城的櫻花公園(Sakura Park)因日語sakura櫻花而得名。每到春季，數十株吉野櫻(Yoshino cherry)陸續綻放，白色或淡粉色花朵在綠地間鋪展開來，通常在4月初進入最佳觀賞期。

櫻花公園的櫻花樹源自1912年日本贈送紐約市的櫻花樹。當年，日本紐約居民委員會原計畫在1909年哈德遜—富爾頓紀念慶典(Hudson-Fulton Celebration)期間贈送櫻花樹，以紀念富爾頓在哈德遜河展示蒸汽船技術100周年，以及亨利·哈德遜發現並探索該河300周年。然而，最初運送櫻花樹的輪船在海上失事，直到1912年新的櫻花樹運抵紐約，隨後被種植在河濱公園(Riverside Park)和櫻花公園等地。

公園內還保留著多處與日本相關的元素。例如，一座由日本東京市政府贈送的日式石燈籠於1960年正式落成，以紀念東京與紐約結為姐妹城市。這座以日本石材製成的傳統燈籠高約10呎，屬日本庭園常見的裝飾元素。

法拉盛草原 可樂娜公園╱3月中下旬率先綻放

位於皇后區的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)是紐約市規模最大的公園之一，也是春季賞櫻的熱門地點之一。公園內靠近地球儀(Unisphere)附近的一片Okame櫻花林，每年通常在3月中旬至下旬率先開放，是紐約最早迎來櫻花季的地方之一。粉色花朵在春風中綻放，與標誌性的世界博覽會建築景觀相映成趣，吸引許多市民與遊客前來拍照賞花。

如今綠意盎然的公園，過去卻曾是一片荒廢之地。早在歐洲殖民者到來之前，這裡曾是原住民的居住地。19世紀工業化時期，這一帶的濕地逐漸被用作傾倒煤灰的垃圾場，甚至被作家菲茨傑拉德(F. Scott Fitzgerald)在小說「了不起的蓋茨比」(The great Gatsby)中形容為「灰燼之谷」。直到1930年代，市公園局局長摩西(Robert Moses)借1939至1940年世界博覽會，大規模整治這片土地。如今吸引大量遊客到訪，春季櫻花盛開便為重要節點之一。

位於皇后區的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona...
位於皇后區的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)是紐約市規模最大的公園之一，也是春季賞櫻的熱門地點之一。(取自市公園局╱Daniel Avila攝影)

史泰登島北岸 銀湖公園╱濃豔山櫻4月壓軸登場

位於史泰登島北岸的銀湖公園(Silver Lake Park)，每到春季都會有關山櫻(Kwanzan cherry)在公園湖畔旁陸續盛開，層層疊疊的粉色花朵為湖景增添色彩。此外，園內還有海棠和紅楓等樹木在春季吐綠開花，與櫻花相映成趣。美國詩人洛德(Audre Lorde)曾居住在公園附近，據說湖畔景色也為她的創作帶來靈感。近年來，湖東側的步道已以她的名字重新命名。

銀湖公園最初在20世紀初開發，被視為史泰登島對曼哈頓中央公園(Central Park)和布魯克林展望公園(Prospect Park)的呼應，為當地居民提供大型公共休閒空間。儘管經歷多次功能變化，公園仍保持著豐富的自然景觀與公共設施，逐漸發展成為史泰登島重要的社區休閒地。

位於史泰登島北岸的銀湖公園(Silver Lake Park)，每到春季都會有關...
位於史泰登島北岸的銀湖公園(Silver Lake Park)，每到春季都會有關山櫻(Kwanzan cherry)在公園湖畔旁陸續盛開。(取自市公園局╱Daniel Avila攝影)

各區多處賞櫻好去處

除了上述地點外，還有多處公園也是欣賞櫻花的好去處。例如位於東河上的蘭德爾島公園(Randall’s Island Park)每年都會舉辦櫻花節，透過手工、放風箏等活動慶祝春天到來；曼哈頓中央公園(Central Park)則在多個區域種植不同品種的櫻花，從早春的Okame櫻到晚些時候盛開的關山櫻，形成持續數周的花期。布朗士的佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)靠近城市島大橋一帶也能看到吉野櫻花，而皇后區長島市的亨特角南公園(Hunter’s Point South Park)則以濱水櫻花和曼哈頓天際線景觀聞名。

此外，布碌崙(布魯克林)植物園也是著名的賞櫻地點之一；曼哈頓西側的河濱公園則擁有著名的「櫻花步道」(Cherry Walk)，在哈德遜河畔形成綿延的粉色花廊。

位於東河上的蘭德爾島公園(Randall’s Island Park)每年都會舉...
位於東河上的蘭德爾島公園(Randall’s Island Park)每年都會舉辦櫻花節，通過手工、放風箏等活動慶祝春天到來。(取自市公園局╱Adrian Sas攝影)

布朗士的佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)靠近城市島大橋一帶能看到吉...
布朗士的佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)靠近城市島大橋一帶能看到吉野櫻花。(取自市公園局╱Malcolm Pinckney攝影)

世報陪您半世紀

日本 曼哈頓 紐約市

上一則

謝智華醫師帶領 CAWBA 舉辦農曆新年慈善盛會 官商雲集・名家匯演　凝聚社區善心為母親節公益募款

下一則

市議會預算公聽 議長聚焦長者需求
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

暖春破冰 華埠湧人潮帶動商機

暖春破冰 華埠湧人潮帶動商機
恐攻陰雲未消 紐約市長官邸再現可疑裝置 附近公園緊急疏散

恐攻陰雲未消 紐約市長官邸再現可疑裝置 附近公園緊急疏散
旅遊／翡翠之島 愛爾蘭譜寫綠色詩篇

旅遊／翡翠之島 愛爾蘭譜寫綠色詩篇
北美最乾燥之地繁花錦簇 加州死亡谷金色花毯十年一遇

北美最乾燥之地繁花錦簇 加州死亡谷金色花毯十年一遇

熱門新聞

經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」