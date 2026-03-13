迎粉白浪漫 紐約5大區最佳賞櫻公園一次看

位於曼哈頓上西城的櫻花公園(Sakura Park)因sakura日語意為櫻花而得名。(取自市公園局╱Adrian Sas攝影)

每年春季，櫻花盛開為紐約市 帶來最具代表性的季節景緻之一。隨著氣溫回暖，遍布五大區公園的櫻花樹陸續綻放，粉白相間的花海吸引大量市民與遊客。

根據市公園局(NYC Parks)指南，櫻花花期每年略有不同，但通常從3月中旬開始逐步進入盛放期。其中，較早開花的是Okame櫻，花朵小巧、呈深粉色，通常在3月中旬至下旬綻放，隨後是較為常見的Yoshino櫻，花色為白色或淡粉色，而花朵層層疊疊、顏色更為濃豔的Kwanzan櫻則多在4月盛開。不同品種的櫻花依次開放，每種花期一般持續約兩周，形成持續數周的賞櫻季。

曼哈頓 上西城 櫻花公園╱4月初最佳觀賞期

位於曼哈頓上西城的櫻花公園(Sakura Park)因日語sakura櫻花而得名。每到春季，數十株吉野櫻(Yoshino cherry)陸續綻放，白色或淡粉色花朵在綠地間鋪展開來，通常在4月初進入最佳觀賞期。

櫻花公園的櫻花樹源自1912年日本 贈送紐約市的櫻花樹。當年，日本紐約居民委員會原計畫在1909年哈德遜—富爾頓紀念慶典(Hudson-Fulton Celebration)期間贈送櫻花樹，以紀念富爾頓在哈德遜河展示蒸汽船技術100周年，以及亨利·哈德遜發現並探索該河300周年。然而，最初運送櫻花樹的輪船在海上失事，直到1912年新的櫻花樹運抵紐約，隨後被種植在河濱公園(Riverside Park)和櫻花公園等地。

公園內還保留著多處與日本相關的元素。例如，一座由日本東京市政府贈送的日式石燈籠於1960年正式落成，以紀念東京與紐約結為姐妹城市。這座以日本石材製成的傳統燈籠高約10呎，屬日本庭園常見的裝飾元素。

法拉盛草原 可樂娜公園╱3月中下旬率先綻放

位於皇后區的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)是紐約市規模最大的公園之一，也是春季賞櫻的熱門地點之一。公園內靠近地球儀(Unisphere)附近的一片Okame櫻花林，每年通常在3月中旬至下旬率先開放，是紐約最早迎來櫻花季的地方之一。粉色花朵在春風中綻放，與標誌性的世界博覽會建築景觀相映成趣，吸引許多市民與遊客前來拍照賞花。

如今綠意盎然的公園，過去卻曾是一片荒廢之地。早在歐洲殖民者到來之前，這裡曾是原住民的居住地。19世紀工業化時期，這一帶的濕地逐漸被用作傾倒煤灰的垃圾場，甚至被作家菲茨傑拉德(F. Scott Fitzgerald)在小說「了不起的蓋茨比」(The great Gatsby)中形容為「灰燼之谷」。直到1930年代，市公園局局長摩西(Robert Moses)借1939至1940年世界博覽會，大規模整治這片土地。如今吸引大量遊客到訪，春季櫻花盛開便為重要節點之一。

史泰登島北岸 銀湖公園╱濃豔山櫻4月壓軸登場

位於史泰登島北岸的銀湖公園(Silver Lake Park)，每到春季都會有關山櫻(Kwanzan cherry)在公園湖畔旁陸續盛開，層層疊疊的粉色花朵為湖景增添色彩。此外，園內還有海棠和紅楓等樹木在春季吐綠開花，與櫻花相映成趣。美國詩人洛德(Audre Lorde)曾居住在公園附近，據說湖畔景色也為她的創作帶來靈感。近年來，湖東側的步道已以她的名字重新命名。

銀湖公園最初在20世紀初開發，被視為史泰登島對曼哈頓中央公園(Central Park)和布魯克林展望公園(Prospect Park)的呼應，為當地居民提供大型公共休閒空間。儘管經歷多次功能變化，公園仍保持著豐富的自然景觀與公共設施，逐漸發展成為史泰登島重要的社區休閒地。

各區多處賞櫻好去處

除了上述地點外，還有多處公園也是欣賞櫻花的好去處。例如位於東河上的蘭德爾島公園(Randall’s Island Park)每年都會舉辦櫻花節，透過手工、放風箏等活動慶祝春天到來；曼哈頓中央公園(Central Park)則在多個區域種植不同品種的櫻花，從早春的Okame櫻到晚些時候盛開的關山櫻，形成持續數周的花期。布朗士的佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)靠近城市島大橋一帶也能看到吉野櫻花，而皇后區長島市的亨特角南公園(Hunter’s Point South Park)則以濱水櫻花和曼哈頓天際線景觀聞名。

此外，布碌崙(布魯克林)植物園也是著名的賞櫻地點之一；曼哈頓西側的河濱公園則擁有著名的「櫻花步道」(Cherry Walk)，在哈德遜河畔形成綿延的粉色花廊。

