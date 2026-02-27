褐石屋、黃色計程車… 紐約蘭花展打造城市角落

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
由粉紅、桃紅和白色的蝴蝶蘭組成的一棟褐石屋。(取自紐約植物園)

位於布朗士的紐約植物園即日起至4月26日(周日)再度推出年度蘭花展，今年主題命名為「蘭花展：花藝奇想先生的混凝土叢林」(The Orchid Show: Mr. Flower Fantastic's Concrete Jungle)，邀請匿名花藝師Mr. Flower Fantastic以蘭花為媒介，將紐約城市的日常打造成由數千多花卉組成的奇幻世界。

戴防毒面具花藝師 呈現多元紐約

匿名花藝師Mr. Flower Fantastic為打造此次蘭花展的藝術家。(取自紐約植物園)

紐約植物園在第23屆年度蘭花展中，向紐約客帶來了Mr. Flower Fantastic眼中的紐約市，這位戴著帽子、墨鏡、以及因嚴重花粉過敏而必須配戴防毒面具並維持神秘形象的男子，是一位自學成才的皇后區花藝師；他自小打理母親的花園，也因此培養出對花卉藝術的熱愛。

Mr. Flower Fantastic用蘭花打造紐約市經典的黃色計程車。(取自紐約植物園)
致敬漸消失的報攤 重塑日常風景

此次蘭花作品中，他打造無數個以紐約市「日常地標」為靈感的作品，譬如走進植物園的Enid A. Haupt Conservatory，首先映入眼簾的是由粉紅、桃紅和白色的蝴蝶蘭(Phalaenopsis)組成的一棟褐石屋(Brownstone)；園方強調，所有活體蘭花在此次展出中均妥善安置，絕未受到損害。

此外，在這裡還能看到經典的黑色垃圾桶、洗車場、黃色計程車、披薩店等，體現了紐約市多元、堅韌的精神；Mr. Flower Fantastic也向紐約各地逐漸消失的報攤致敬，提醒人們即使報業正面臨動盪與轉型，也別忘了這些曾經點綴街角、構成城市記憶的重要風景。

蘭花之夜熱情派對 聚會多采多姿

今年的蘭花展同樣推出「蘭花之夜」(Orchid Nights)，為21歲以上的訪客提供更獨特的夜間體驗；在這些特定的周末夜晚，植物園將搖身為夜間派對，結合現場音樂、舞蹈與特調雞尾酒，讓參觀者在燈光渲染的蘭花景觀中，感受不同於白天的氛圍，目前已知演出音樂家有DJ April Hunt、Monday Blue等團體。

這場夜間活動不僅提供了一種與眾不同的賞花方式，也讓蘭花展變得更加多元化，適合情侶約會、朋友聚會，或是單純想體驗紐約夜生活的訪客；由於活動門票有限，建議提前預訂，以確保能夠參與這場獨特的夜間活動，門票價格視參觀時段與活動類型而有所不同，標準門票包含植物園的一般入場費，而「蘭花之夜」則需額外購票，僅限21歲以上訪客參加。

提供蘭花養護教學 還有黏土製作

對蘭花有興趣的民眾，也可探索更多由植物園提供的蘭花照護課程，學習蘭花在自然環境中的生長方式、基礎養護技巧；另外，訪客還可以動手運用風乾型聚合黏土(air-dry polymer clay)塑造並創作栩栩如生的蘭花黏土作品。

在專業人士的指導下，參與者將練習揉捏出細緻的花瓣、製作逼真的花莖與葉片，捕捉這種經典花卉的自然優雅姿態；課程結束時，參與者可將作品帶回家作為禮物送人或裝飾家中，無須任何經驗即可參與，不過須自行購買特定材料，且以上課程均須另外付費。更多詳情請至紐約植物園官網的課程查看https://www.enrole.com/nybg/jsp/index.jsp?categoryId=10100

蘭花展將持續至4月26日(周日)，每周二至周日開放；「蘭花之夜」僅於3月的21日(周六)、28日(周六)以及4月每周五、周六，包括4月3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日和25日；地點為布朗士南方大道(Southern Blvd)2900號，更多資訊可參考nybg.org/event/the-orchid-show-mr-flower-fantastics-concrete-jungle/

植物園 紐約市 布朗士

