周末好去處／春節活動熱潮不斷 全家大小一同欣賞舞獅、參與手作過新年

布萊恩公園新年慶祝活動

位於中城的布萊恩公園(Bryant Park)21日(周六)上午10時30分起舉辦多場新年慶祝活動，以「歡迎馬年(Welcome the Year of the Horse)」為主題，安排包含Cali Co Cat冬季故事時間、許願樹、馬年手作等適合全家大小一起參與的活動，還可以將在工作坊製作的馬造型燈籠帶回家，增添更多佳節氣氛。而紐約新苗文藝中心(NYCCC)也將率團帶來各式文化表演，包括與舞獅團互動與演出、舞蹈與音樂展及彩帶舞工作坊，詳情可見bit.ly/4am6aF9。

皇后區植物園 新年慶祝活動

21日中午12時30分，皇后區植物園(Queens Botanical Garden)將推出主打舞獅、文化表演、手作活動與攤販市集的系列慶祝活動。表演將集中在Wedding Garden Plaza中庭舉行，手作則是在禮堂、故事時間在會議室，適合一家大小一同透過尋寶遊戲在植物園盡情探索。活動本身為免費參與，僅需提前在官網登記以預留車位，停車費用則為15元。當日長島中華協會、啟揚文化中心、武堂功夫學校、皇后花園群樂晨運會、華埠錄音、變臉表演者Lina Liu，以及皇后區YWCA的韓國鼓團皆將帶來演出，詳情可至官網查詢bit.ly/4kCaCTy。

林肯中心新年慶祝活動

想在溫暖室內一次吃到、看到、玩到的話，林肯中心(Lincoln Center)22日(周日)上午11時至下午3時將於大衛格芬廳(David Geffen Hall)舉辦農曆新年慶祝活動，採先到先進、可隨到隨走且免費的參與方式。活動內容以親子活動為主軸，包含音樂、舞蹈、手作與餐飲等。今年亦邀請Tai Look Lion Dance Company帶來舞獅演出，另有Insun Park & Generals的韓國傳統音樂演出、親子故事時間，以及與上海博物館合作的手作活動。此活動也歡迎自閉症、感官或溝通障礙、學習障礙等群體參與，詳情可見bit.ly/4qHuxCc。

布碌崙狗狗慶新年

家中有「毛寶貝」的民眾，則是可以在21日的中午12時帶著萌寵來到布碌崙(布魯克林)公園坡的寵物 選品店「Gone to the Dogs，與毛孩一同歡慶新年活動。店家以馬年象徵的「能量、行動力與嶄新開始」為主題，打造一場結合社區交流與寵物趣味元素的午後聚會。不只將推出農曆新年主題的狗狗特調飲品，還將有象徵好運與吉祥的紅包小點心，將東方傳統元素融入零食設計。活動為免費入場，詳情可至官網查詢https://bit.ly/4cxLv2b。