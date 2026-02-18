紐約美華劇坊21日中央公園演木偶劇「小紅帽」

我的頻道

本報紐約訊
紐約華美戲劇坊提供的普通話版木偶戲「小紅帽」，將於21日在紐約中央公園瑞典小屋木偶劇院演出木偶戲「小紅帽」，慶祝中國新年。(主辦單位提供)
紐約華美戲劇坊提供的普通話版木偶戲「小紅帽」，將於21日在紐約中央公園瑞典小屋木偶劇院演出木偶戲「小紅帽」，慶祝中國新年。(主辦單位提供)

紐約市唯一的兒童木偶劇場，21日(周六)大年初五，在紐約中央公園將上演一場提線木偶戲「小紅帽」(Little Red’s Hood)，這是中央公園邀請由「紐約美華劇坊」(Chinese Theatre Works)以普通話配音的演出的專場，慶祝中國新年，適合華人攜家帶小，闔府欣賞；可迅速上網訂票。

瑞典小屋木偶劇院(Swedish Cottage Marionette Theatre)座落於紐約中央公園，是一座歷史悠久、充滿童話氣息的木屋劇場，也是紐約唯一的兒童木偶劇院。

這部由瑞典小屋木偶劇院以英文創作、演出的提線木偶劇，將於2月14日至3月15日長期演出。為讓華人觀眾能夠跨越語言障礙、輕鬆欣賞本劇，特別請紐約美華劇坊翻譯成中文，並由范怡冰、王君玲、單靖、馮光宇錄製普通話配音。2月21日將是唯一一場普通話版本演出，以慶祝農曆新年。   

現代化劇情中的小紅帽是一位生活在城市、離不開手機的聰明女孩。在她帶著紙杯蛋糕去看望外婆的路上，遇到了一隻狡猾又愛吃甜食的狼-- Wulfric，一段既搞笑又充滿小混亂的旅程就此展開。 紐約美華劇坊與瑞典小屋木偶劇院此次合作，以輕鬆幽默的方式，邀請孩子與大人一同思考：像戲中的小紅帽一樣，放下時刻不離的手機螢幕，回到真實生活，珍惜與家人和朋友相處的美好時刻。

普通話僅在21日(周六)下午1時演出一場，歡迎光臨中央公園內欣賞。地點在中央公園W 79街與West Drive，沒有停車場，座位有限，請儘快線上購票。購票資訊請前往City Parks官網查詢：https://wl.eventim.us/SwedishCottageMarionetteTheatre。

紐約美華劇坊成立於1995年，總部位於紐約，致力於通過創作、演出與教學，介紹中華傳統表演藝術。CTW融合西方戲劇美學與形式技巧，已製作、編導並演出四十多部跨文化原創作品，足跡遍及全美、歐洲及亞洲多個國家，榮獲十余項國際獎項。每年在劇場、藝術節、各級學校、博物館、圖書館等文化機構巡演數百場演出、講座、展覽與教學活動。

紐約華美戲劇坊提供的普通話版木偶戲「小紅帽」，將於21日在紐約中央公園瑞典小屋木...
紐約華美戲劇坊提供的普通話版木偶戲「小紅帽」，將於21日在紐約中央公園瑞典小屋木偶劇院演出木偶戲「小紅帽」，慶祝中國新年。(主辦單位提供)

中央公園 瑞典 華人

