周末好去處／總督島冰雕展登場、來曼哈頓冬季觀星

記者許君達整理
總督島冰雕展

在一年中最寒冷的時候，紐約總督島(Governors Island)第五屆年度冰雕展將為這漫長冬季帶來一絲活力。冰雕展將在7日(周六)中午12時至下午3時舉辦，十組藝術家將與專業冰雕師合作，現場完成他們的作品。活動現場還將提供咖啡館、音樂和DJ現場表演和供應總督島冬季限定小食的快餐車。活動免費參與、無須提前報名，地點位於總督島上的上校路綠地(Colonels Row Green)。總督島冬季船班較少，僅可從位於曼哈頓下城的炮台海運大樓(Battery Maritime Building)登船，曼哈頓出發的船班從早7時起每半小時一班。如7日遇到異常天氣，冰雕展將延期至8日(周日)。

與白尾鹿共處

市公園局將於7日在史泰登島開展白尾鹿主題教育活動，專業巡護員將介紹白尾鹿的基礎知識，並帶領參與者在公園內尋找白尾鹿留下的蹤跡與記號。活動免費、無需預約，時間7日中午11時至下午1時，地點位於史泰登島迪爾公園(Deere Park)，集合地點為迪爾公園外史泰登島大道(Staten Island Boulevard)交大洋階梯(Ocean Terrace)處。

曼哈頓冬季觀星

冬季晴朗的夜空最適合天文觀測，市公園局將於7日在曼哈頓光害最弱的英伍德山(Inwood Hill)舉辦冬季觀星活動，專業巡護員將在公園內擁有暗夜的地方帶領參觀者用肉眼和普通望遠鏡觀看夜空中的各種星辰，同時普及不同季節星盤圖的相關基礎知識，讓參與者在體驗觀星的過程中增長知識。活動免費、無須預約，時間為7日晚5時至6時30分，集合地點位於曼哈頓西218街交印地安路(Indian Road)處。參與者無須準備特殊裝備，但須自行做好保暖工作。

法拉盛木板印刷派對

市公園局將於7日上午在法拉盛社區的阿爾歐爾特娛樂中心(Al Oerter Recreation Center)舉辦木板印刷派對，參與者將會學習使用發泡膠板雕刻、製作模具並在紙上印刷出自己想要的圖案，以在實踐中體驗古老的工藝。木板印刷適合所有年齡段的市民參與，可作為親子活動的好去處。活動免費、無須預約或提前準備工具材料，時間為7日上午10時至中午12時，地點是皇后區福勒大道(Fowler Ave)131-40號，活動場所位於阿爾歐爾特娛樂中心內的舞蹈室。

