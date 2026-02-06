紐約新春年味活動 花車遊行、舞龍舞獅…還能體驗包餃子、剪紙

曼哈頓華埠是全美最大且歷史最悠久的唐人街之一，在這裡的農曆新年慶祝活動也盡現傳統底色。圖為華埠新春愛心大遊行舞龍陣。(本報檔案照)

農曆新年不僅是華人 文化中的盛事，也是多個東亞族裔共同慶祝的節日。隨著紐約亞裔族群的人口和話語權日益壯大，曾經無人問津的農曆新年也逐漸成了紐約的重要節慶之一。如今，無論民眾生活在紐約哪個區，都能輕易找到最具「年味」的活動。

傳統迎新慶典

曼哈頓華埠每年都會舉行慶祝農曆新年大遊行，人們盛裝參與。(記者許君達╱攝影)

●曼哈頓

作為紐約歷史最悠久、全美最知名的唐人街之一，曼哈頓華埠 的農曆新年大遊行和遊園會歷史悠久，迄今已連續舉辦超過20年。在即將到來的馬年新年中，紐約繁榮華埠總會將於17日(周二)大年初一當天，在華埠羅斯福公園(SDR Park)舉辦第28屆炮竹文化節，各式遊藝、美食、演出和百萬響的巨型鞭炮將為華埠居民和到訪遊客奉上一個熱鬧喜慶的開年。華埠花車大遊行將在3月1日(周日)舉行，遊行隊伍將把喜慶的氛圍帶到華埠的各條主要街道。曼哈頓節慶活動詳情參https://reurl.cc/Ab5nOK。

在「新華埠」法拉盛的慶新春遊行則更加突出本土化和多元包容的特色。圖為法拉盛農曆新年遊行，由紐約大都會隊的吉祥物作為領隊。(本報檔案照)

●法拉盛

作為紐約「新華埠」的代表，法拉盛的節慶活動與「老華埠」聲勢旗鼓相當，而且在文化元素上也會更容易讓新移民產生共鳴。紐約法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)將在21日(周六)舉辦農曆新年遊行，主辦方強調，相比華人傳統的舞龍舞獅，法拉盛遊行會邀請大都會隊吉祥物Mr.與Ms. Mets打頭陣，以增加「美國色彩」，凸顯遊行根植於華人社區但同樣兼容並蓄的特色。法拉盛節慶活動詳見https://reurl.cc/LQEjNL。

「國際化」的農曆新年

●南街海港

作為曾經的紐約港所在地，曼哈頓下城的南街海港(South Street Seaport)承載了紐約歷史的靈魂，而最初隨著勞工船登陸的華人先輩，亦聚居在距離海港不遠的區域，逐漸發展成曼哈頓華埠。在農曆除夕到來前的15日(周日)，南街海港博物館將主辦慶祝活動，不僅有傳統舞獅隊前往捧場，還會免費舉辦一場將航海主題與中華傳統相結合的親子工作坊，參與者可以用源自舊時水手在海上旗語通訊時所使用的彩旗，編織中華傳統獅鏈(Lion Chain)飾品。詳見https://reurl.cc/NNW1bx。

大都會博物館本年度也將加入慶祝農曆新年的隊列，推出涵蓋多個展廳的慶典活動。(記者許君達╱攝影)

●大都會博物館

世界聞名的大都會博物館將在7日(周六)主辦馬年新春慶典，當日下午，博物館內將有超過十個展廳會參與慶典，舉辦各不相同的農曆新年主題活動，包括來自華裔、韓裔、越南裔社區的傳統文藝表演、亞裔爵士樂團演出、手工藝工作坊、書畫展示、亞裔作家交流等，參觀者僅憑當日普通參觀門票入場，就能盡情享受所有充滿「年味」的活動。詳見https://reurl.cc/W8na85。

●哈德遜廣場

雖不緊鄰亞裔社區，紐約新地標哈德遜廣場(Hudson Yard)今年將參與到農曆新年的慶典隊列之中。哈德遜廣場在2月期間將舉辦多場由紐約中國文化中心策畫的公共活動，分別為7日(周六)的中華傳統舞獅與敦煌絲綢舞表演、21日(周六)的敦煌絲綢舞與少林功夫表演，以及11日(周三)的燈籠製作工作坊，詳見https://reurl.cc/0a3gQM。

社區慶新春

位於華埠的美國華人博物館也將在農曆新年期間推出一系列面向社區的節慶活動。(MOCA提供)

●美國華人博物館(MOCA)

MOCA將在農曆新年前後舉辦一系列適合本地社區參與的慶祝活動，12日(周四)將農曆新年社區之夜活動，包括「煥金日曆」(Glow Up Golden Calendar)製作工作坊、台灣麻將體驗等項目，21日(周六)將舉辦春節家庭歡樂日，活動項目包括舞獅及二胡表演、中式傳統舞蹈工作坊、糖畫展示、小吃體驗以及兒童故事分享會等。此外，MOCA的新年活動還包括餃子宴、創意工坊、電影放映、書籍分享會等，詳見https://reurl.cc/nlK5M8。

包括MOCA在內的社區機構推出的活動多旨在彰顯華人身分的同時，突出互動性和體驗性。圖為舞獅隊在MOCA場館內表演。(MOCA提供)

●心目華埠(Think!Chinatown)

曼哈頓華埠社區文化機構心目華埠將在2月至3月間密集舉辦多場農曆新春主題互動體驗活動，包括炒年糕教室、包餃子教學、剪紙工作坊、新年神龕拜訪工坊、春節茶室、麻將派對等，詳見https://reurl.cc/nlKE3X。