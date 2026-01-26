紐約生存手冊 / 冬季風暴來襲 PlowNYC追蹤鏟雪進度

PlowNYC的網址為https://plownyc.cityofnewyork.us/plownyc/，民眾可直接在左上方輸入自家住址，追蹤鏟雪車的到訪時間及行徑位置。(截自PlowNYC)

因應紐約市 大雪，一支由2200輛鏟雪車組成的車隊將在積雪達到2吋時出動，民眾可在紐約市官方鏟雪網站PlowNYC同步查詢。此外市府也提醒，新近鏟過的道路不會立刻呈現出黑色柏油路面，市民可透過線上系統或撥打311提出積雪與結冰清理投訴。

根據市府，一支由2200輛鏟雪車組成的車隊，會在積雪達到2吋出動，市府已做好充分準備，特別是在維持道路通行方面，從高速公路到安靜的住宅街道，都將盡可能保持暢通與安全。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)形容，這支車隊為「全美規模最大的除雪作業系統」，但由於鏟雪車在25日清晨時段開始作業，許多市民可能無法確切知道自家街道上一次清雪的時間，或通勤路線是否已經清理。不過，由於每輛鏟雪車都配備了GPS追蹤設備，市府可掌握其行車軌跡與時間紀錄，民眾也可同步查詢。

PlowNYC作為紐約市政府官方網站，提供全市街道的即時地圖，民眾可以在此追蹤鏟雪車到過哪些街道、何時經過，以及造訪頻率。該地圖以顏色區分清雪時間，並可依地址搜尋，每三小時為一個區間顯示：綠色代表零至三小時內清理，藍色代表一 至三小時前清理，依此類推。

不過，PlowNYC系統僅在積雪達到2吋並正式派出鏟雪車後才會啟用。網站提醒，資料可能因時間流逝、狀況變化、資料來源差異及資訊蒐集方式等因素，而出現不完整或不精確的情況。

網站同時指出，新近鏟過的道路不會立刻呈現出黑色柏油路面。市民可透過線上系統或撥打311提出積雪與結冰清理投訴，但在暴風雪 期間，市府無法即時回應個別街道的清雪請求，須待風雪過後處理。

PlowNYC的網址為https://plownyc.cityofnewyork.us/plownyc/，民眾可直接在左上方輸入自家住址，追蹤鏟雪車的到訪時間及行徑位置。