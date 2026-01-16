周末好去處╱攝影展、社區跑、圍爐聽故事

大頸圖書館攝影展

名為「NYC STREETS」的攝影藝術展目前正在長島大頸圖書館(Great Neck Library)展出，展覽由紐約街頭攝影師利曼(Michael Liman)創作，透過鏡頭呈現紐約街道中的日常風景與城市節奏，探索記憶與流動、存在與缺席之間的關係。展覽於圖書館主館地下一層展出，每日上午9時至晚間9時開放，展至本月23日，每日免費參觀。展覽地址為大頸159 Bayview Ave，詳情可至圖書館官網查詢。

皇后區 社區跑

紐約路步協會(NYRR)將於17日(周六)上午9時至中午12時，在皇后區貝賽的克羅希龍公園(Crocheron Park)舉辦「熱巧克力社區跑」(NYRR Open Run Hot Chocolate Runs)活動，邀請民眾在完成三哩社區跑步後享用熱巧克力，為冬日晨跑增添暖意。此次活動為免費、每周舉行的社區路跑活動，開放所有年齡、體能與經驗程度的跑者與健走者參加。活動地點入口215th Place與33rd road交界處，無需費用，惟須事先線上報名。https://tinyurl.com/yc5xr78d。

布碌崙 圍爐聽故事

紐約市公園局都市公園巡守員(NYC Parks Urban Park Rangers)將於18日(周日)上午11時至12時30分，在布碌崙格林堡公園(Fort Greene Park)遊客中心舉辦圍爐聽故事(Gather Around the Campfire: Nature Story Time)活動，邀請親子家庭圍坐營火旁，聆聽與自然世界相關的兒童故事。活動免費參加，無需事先報名，適合孩童與家長共同參與。活動地點位於格林堡公園，詳情可洽(646)398-1479。

曼哈頓寵物 領養

位於曼哈頓聯合廣場的Petco門市將於17日(周六)上午11時至下午2時30分舉辦寵物領養活動，並提供多隻待領養犬隻與民眾見面。活動地點位於44 Union Square E, New York, NY 10003。主辦單位表示，上午11時至中午12時為未完成註冊者的報到與資料補齊時段，並安排已完成註冊者的預約會面；中午12時至下午2時30分則持續處理註冊，並開放已完成註冊、且可當日直接帶狗回家的民眾進行現場會面。活動採先到先服務方式，建議有意領養者事先完成線上註冊並攜帶身分證件。更多詳情請查看https://tinyurl.com/2rhjaay6。