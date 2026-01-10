台藝術家熊婕、蕭又維攜手 AAPI舞蹈節演出

本次「Taipei’s Sky」是兩人今年度首次的演出，但他們不認為是壓力來源，而是為日後創作試水溫的敲門磚。(記者馬璿／攝影)

美國表演藝術專業人士協會(Association of Performing Arts Professional，簡稱 APAP)年會將於9日在曼哈頓 登場，除開放眾多專業人士與會交流外，和當地表演藝術單位合作舉辦的展演也將輪番上演。其中，台灣編舞家熊婕(Chieh Hsiung)、音樂家蕭又維(Yu-Wei Heath-Hsiao)正是10日登場亞太裔舞蹈節(AAPI Dance Festival)「冉冉新星」(Rising Stars)節目中的獨特存在，結合兩人的台灣背景與舞蹈搭配小提琴演出，這對雙人組合將在匯聚各地表演藝術策展人與製作人的場合，呈現一段以台灣文化意象為基礎的當代跨界演出。

台灣編舞家熊婕(Chieh Hsiung，右)與音樂家蕭又維(Yu-Wei Heath-Hsiao，左)將在10日登場的亞太裔舞蹈節(AAPI Dance Festival)「冉冉新星」(Rising Stars)節目中帶來結合台灣味的當代跨界演出。(記者馬璿／攝影)

當排練室燈光亮起，兩人的身體隨之起舞，彷彿身在卡拉OK的歌舞映照、嬉戲的舞步，音響奏出耳熟能詳的樂曲，蕭又維拿起小提琴把空氣畫出一道破口，帶領觀者進入充滿懷舊氣息的台灣街道。幾個轉弓之後，蕭又維的視線不時鎖定琴身和眼前的熊婕，像把整段節奏和靈動腳步鎖進指尖。在熊婕把身體盡可能放大、步伐拉開、動線加長，甚至以浮誇表情填滿舞台時，他們透過多年合作培養的默契和舞蹈訓練，一同打造觀者都能盡情投入的故事畫面。在雙線並行的敘事中，縫入台灣經典的老歌「台北的天空」、捷運進站音樂，以及宮廟文化不可少的傳統樂音。

蕭又維說，「把台灣的聲音用小提琴的方式想像出來，也代表我本身東方背景學習西方音樂，再找回自己家鄉元素的歷程」。

為了不讓音樂與舞蹈脫鉤，熊婕(前)加倍費心，不僅結合過去在劇場累積的舞台經驗，更要讓兩人的視線跟呼吸共同打造三個章節的故事，描繪一趟走回台灣，也迎向國際的旅程。(記者馬璿／攝影)

熊婕的編舞，挑戰則在於如何落實空間關係。12分鐘的雙人段落，負荷並不比大編制輕。在蕭又維必須屏氣凝神且雙手鎖在琴身的段落，她需要在僅有兩人的舞台上加大身體幅度、拉開移動軌跡，替畫面拖曳出光軌。為了不讓音樂與舞蹈脫鉤，她結合過去在劇場累積的舞台經驗，使敘事角度在對的時機並列，互動之間的收、各司其職的放，讓兩人的視線跟呼吸共同打造三個章節的故事，描繪一趟走回台灣，同時迎向國際的旅程。「我們兩個人舞蹈訓練的背景不一樣，但會互相平衡、互相磨合。這樣的結合滿有趣，不會一直照著傳統，反而是一種突破」。

在蕭又維(前)專心演奏時，熊婕(後)需要在編舞中靈活運用空間關係，12分鐘的雙人段落，她需要在僅有兩人的舞台上加大身體幅度，填滿畫面中的靜。(記者馬璿／攝影)

熊婕與蕭又維初次合作是在疫情 期間，當時他們融合台灣元素、社交距離 與關係變化等社會現況作為靈感製作多部影像作品，日後亦在「寶島慢播」中大量運用「台灣味」創作。不過，本次的演出「Taipei's Sky」不僅延續兩人核心，也首次把宮廟等宗教文化搬上舞台。

熊婕形容，劇場人習以為常在進場前要展現對靈體敬畏的習慣，對多數觀眾雖然很陌生，但她想表達的正是這份「致意」的態度。而為不冒犯習俗，也為與更多觀眾產生連結，他們在作品中只保留拜拜的意象與精神，而非重現儀式本身。音樂層面亦然，宮廟聲響被拆解為節拍，化為小提琴可以詮釋的語彙，服裝與視覺靈感則停留在色彩與構成的層次，讓對道教習俗熟悉的人依然能產生共鳴，也能藉此避免不當挪用。

對於擁有深厚小提琴背景的蕭又維(左)來說，困難的並非演奏技巧，而是呈現台灣傳統樂曲獨特的「味道」。(記者馬璿／攝影)

這樣的創作方法，也回應他們對「台灣性」的理解。在各式元素匯集的演出中，他們希望能盡量消弭排他性，以歡迎姿態混融一切，恰好反映台灣社會對於異國文化的吸納能力。如同西方樂器可以容納在地之聲，不同背景的觀眾在不需具備文化符碼的情況下，也能進入情緒與敘事。舞台上的聲音與身體不再只是個人風格的展演，也成為台灣社會學習理解他者、在融會貫通中逐漸找到自我的縮影。

正因如此，熊婕和蕭又維的作品不追求只有自己人才懂的內梗，而是希望能以開放的敘事邀請各式觀眾進場；同時在節奏與意象的層次之中，保留只屬於台灣這塊寶島才有的柔軟質地。「我們的團名之所以叫Compound Playground，就是希望表演可以接觸不同人群，而不是高高在上、不可親近的藝術形式，跟觀眾的互動對表演者來說更是瞬息萬變，我們在台上可能隨時要有所調整，但我反而很喜歡這種感覺，很刺激不是嗎？」熊婕笑道。

以上表演的時間：1月10日(周六)、1月11日(周日)晚間7時至9時；地點：Ailey Citigroup Theatre；更多活動資訊：tinyurl.com/4zyvma8y。