美東最大冬季嘉年華… 薩拉納克湖冰宮驚奇 2/6起玩10天

工人用冰塊搭建冰宮。(薩拉納克湖冬季嘉年華網站)

若民眾計畫下一趟冬季旅行，可考慮紐約上州 薩拉納克湖(Saranac Lake)的2026冬季嘉年華。這個冬季嘉年華為 美東規模最大，距離紐約市約五小時車程，最大的亮點是用冰塊堆砌而成的冰宮(Ice Palace)，日光下晶瑩剔透，在夜色中從內部點亮的冰宮絢爛多彩。冰雕師還在冰宮製作了各式各樣的冰雕作品，供遊客欣賞。這個冬季嘉年華為期十天，還將舉辦各種雪地賽事、遊行和盛大的煙火表演等。

冬季嘉年華的冰雕作品。(薩拉納克湖2026冬季嘉年華臉書) 早期的冰宮(冰堡)。(薩拉納克湖冬季嘉年華網站) 工人在做冰雕。(薩拉納克湖冬季嘉年華網站)

1897年，薩拉納克湖地區舉辦了首屆冬季嘉年華。第二年，冰宮的建造活動就加入了慶典行列，成為這項盛事的核心焦點。一開始，宏偉的冰宮(也稱冰堡)並不是每年建造，因為第一次世界大戰、經濟大蕭條 和第二次世界大戰，冰宮暫停建造，直至1955年才重新恢復。

活動主辦方也在冰宮內放置了冰製王座，人們每年會選出冰宮的國王、王后和一群侍臣，讓他們成為整個嘉年華最亮的明星。自1970年以來，社區還用選擇王室成員的方法來表彰為社區慷慨奉獻的當地居民。

卡通嘉年華 今年主題

每年的冬季嘉年華都由麋鹿俱樂部(Elk's Club)用投票的方式選出一個不同的主題。2026年的主題是卡通嘉年華(Cartoonival)，預計在今年的嘉年華中會出現許多人們喜聞樂見的冰雕卡通人物。過去的嘉年華的主題分別是神話傳說(Myths and Legends)、假面舞會(Masquerade)、完全80年代(Totally 80's)、浪漫的嘉年華 (Roman Around Carnival)、毛骨悚然的嘉年華(Creepy Carnival)和音樂傳奇人物(Music Legends)。

冰塊堆冰宮 居民設計

工人從湖面切割提取冰塊。(薩拉納克湖冬季嘉年華網站) 工人們在做冰雕。(薩拉納克湖2026冬季嘉年華臉書)

冰宮由成千上萬的冰塊堆砌而成，這些冰塊都是從附近的花湖(Lake Flower)上切割下來後運來的。19世紀末和20世紀初，薩拉納克湖當地的許多居民都從事「冰塊貿易」，他們在冬季在湖裡切割冰塊並運到城市，以滿足城市的製冷需求，因此在打造第一個冰宮時，當地的設備和技術已經完備。現在人們使用重型機械，但冰宮的建造技法仍與百年前如出一轍。雖然「冰塊貿易」漸漸淡出舞台，但當地居民卻通過建造冰宮一展身手。

多年來，冰宮在許多方面一直受到推崇，因為有眾多知名的建築師都參與了設計。近年來，這些出色的冰宮建築大多由當地居民設計。雖然他們並非科班出身的建築專業人士，但憑藉承包和工程方面的經驗，他們展現出了高超的技能，其作品的藝術性、複雜性和堅固性就是最好的證明。

各類趣味賽 有吃有玩

參加冬季嘉年華的遊客。(薩拉納克湖冬季嘉年華網站)

2026冬季嘉年華將於2月6日(周五)至15日(周日)舉行。主辦方在為期十天的嘉年華中安排了各種活動，包括冰宮趣味跑、冰壺比賽、擲平底鍋比薩、鋸木比賽、拔河比賽、雪鞋競速賽和北極高爾夫；當地還將舉行北極燒烤、烘焙品比賽和巧克力節。而化妝遊行、煙火表演和樂隊演出更是必不可少的保留節目。

自誕生以來，薩拉納克湖的冬季嘉年華始終來自草根社區、眾多義工的奉獻。這項盛事最初旨在打破嚴酷的冬季沉寂，但慢慢發展成了一個在冬季幫助遊客休閒娛樂的好去處。