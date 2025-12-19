周末好去處／誕聖美食市集、精釀啤酒聚會、醜毛衣派對

布碌崙日本 村美食市集

布碌崙工業城的日式文化聚落「日本村」(Japan Village)橫丁巷(Yokocho Alley)，將於20日(周六)下午1時起化身為冬季奇幻世界，推出多樣聖誕主題美食與飲品市集。現場不僅將重現東京街頭氛圍，民眾還可自由搭配專屬拉麵、品嘗日式關東煮，還有冬季限定熱飲、戶外營火旁烤棉花糖。活動當天亦設有聖誕樹點燈儀式與DIY聖誕吊飾攤位，適合闔家同遊拍照取景。當日活動入場皆免費，且無需事先報名。

班克西 博物館假日市集

位於市中心的班克西博物館(Museum of Banksy)將於20日(周六)舉辦年度假日慶典，白天與夜晚分別推出不同形式的活動。下午1時至3時為免費社區假日市集，提供熱巧克力、節日攤位、肖像藝術創作及適合大小朋友的互動遊戲，現場音樂與裝飾洋溢濃厚佳節氣氛。晚間6時至8時則為付費的「假日之夜派對」，20元的門票包含一杯節日調酒或熱可可，並同時安排賓果抽獎、音樂、遊戲與互動活動。主辦單位表示，希望延續班克西回饋社區的精神，邀請民眾在節日中放鬆相聚。活動詳情可見tinyurl.com/yrvzsprm。

新澤西精釀啤酒美食市集

澤西市的902 Brewing Company將於20日(周六)至21日(周日)中午12時至下午6時在101太平洋大道(101 Pacific Ave)舉辦假日市集，集結在地工藝創作者、餐車與精釀啤酒，打造輕鬆熱鬧的周末聚會。市集販售手工蠟燭、飾品、文具、玻璃器皿、香皂與節日禮品，並有多家餐飲攤位提供拉丁美食、烤肉、烘焙甜點等。主辦單位也推出公益優惠，12月期間捐贈玩具者可享啤酒九折，讓採買禮物之餘也能回饋社區。

醜毛衣派對

對於喜愛派對與音樂的民眾，不妨翻出最浮誇、最有趣的聖誕毛衣，參加本季最瘋狂的「醜毛衣派對」。活動邀請多位DJ輪番上陣，播放R&B、嘻哈、舞廳音樂與節慶金曲，並由主持人帶動全場氣氛。現場設有「最醜聖誕毛衣」比賽，鼓勵參加者盡情發揮創意，燈飾、亮片、裝飾越浮誇越有機會奪冠。主辦單位形容，這是一場「隔天只會後悔沒來、不會後悔參加」的節日狂歡夜，適合想要徹底釋放壓力、迎接佳節的族群。