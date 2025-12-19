我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

周末好去處／誕聖美食市集、精釀啤酒聚會、醜毛衣派對

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

布碌崙日本村美食市集

布碌崙工業城的日式文化聚落「日本村」(Japan Village)橫丁巷(Yokocho Alley)，將於20日(周六)下午1時起化身為冬季奇幻世界，推出多樣聖誕主題美食與飲品市集。現場不僅將重現東京街頭氛圍，民眾還可自由搭配專屬拉麵、品嘗日式關東煮，還有冬季限定熱飲、戶外營火旁烤棉花糖。活動當天亦設有聖誕樹點燈儀式與DIY聖誕吊飾攤位，適合闔家同遊拍照取景。當日活動入場皆免費，且無需事先報名。

班克西博物館假日市集

位於市中心的班克西博物館(Museum of Banksy)將於20日(周六)舉辦年度假日慶典，白天與夜晚分別推出不同形式的活動。下午1時至3時為免費社區假日市集，提供熱巧克力、節日攤位、肖像藝術創作及適合大小朋友的互動遊戲，現場音樂與裝飾洋溢濃厚佳節氣氛。晚間6時至8時則為付費的「假日之夜派對」，20元的門票包含一杯節日調酒或熱可可，並同時安排賓果抽獎、音樂、遊戲與互動活動。主辦單位表示，希望延續班克西回饋社區的精神，邀請民眾在節日中放鬆相聚。活動詳情可見tinyurl.com/yrvzsprm。

新澤西精釀啤酒美食市集

澤西市的902 Brewing Company將於20日(周六)至21日(周日)中午12時至下午6時在101太平洋大道(101 Pacific Ave)舉辦假日市集，集結在地工藝創作者、餐車與精釀啤酒，打造輕鬆熱鬧的周末聚會。市集販售手工蠟燭、飾品、文具、玻璃器皿、香皂與節日禮品，並有多家餐飲攤位提供拉丁美食、烤肉、烘焙甜點等。主辦單位也推出公益優惠，12月期間捐贈玩具者可享啤酒九折，讓採買禮物之餘也能回饋社區。

醜毛衣派對

對於喜愛派對與音樂的民眾，不妨翻出最浮誇、最有趣的聖誕毛衣，參加本季最瘋狂的「醜毛衣派對」。活動邀請多位DJ輪番上陣，播放R&B、嘻哈、舞廳音樂與節慶金曲，並由主持人帶動全場氣氛。現場設有「最醜聖誕毛衣」比賽，鼓勵參加者盡情發揮創意，燈飾、亮片、裝飾越浮誇越有機會奪冠。主辦單位形容，這是一場「隔天只會後悔沒來、不會後悔參加」的節日狂歡夜，適合想要徹底釋放壓力、迎接佳節的族群。

班克西 布碌崙 日本

上一則

IECF國際教育基金會獎助學金優秀學生頒獎典禮

下一則

紐約客談／警力荒未止血 薪資才是關鍵戰場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

South Coast Plaza換妝慶聖誕 精品新店進駐

South Coast Plaza換妝慶聖誕 精品新店進駐
通宵派對、煙火、表演 南加跨年熱鬧秀一次看

通宵派對、煙火、表演 南加跨年熱鬧秀一次看
2市議員 為布碌崙科技高中爭到500萬撥款

2市議員 為布碌崙科技高中爭到500萬撥款
名導羅伯雷納夫婦遭割喉亡 毒癮兒被捕…前1天在派對激烈爭吵

名導羅伯雷納夫婦遭割喉亡 毒癮兒被捕…前1天在派對激烈爭吵

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥