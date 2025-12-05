同名不同場 2大「假日火車秀」呈現紐約獨特風情

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
「火車秀」在交通博物館專設於大中央車站內的藝廊，緊鄰站長辦公室。圖為紐約知名地標大中央車站。(記者許君達╱攝影)
「火車秀」在交通博物館專設於大中央車站內的藝廊，緊鄰站長辦公室。圖為紐約知名地標大中央車站。(記者許君達╱攝影)

軌道交通不僅是塑造紐約當今城市生活型態的重要元素，也勾勒出百餘年來這座世界都市的歷史脈絡。在這個冬季，紐約交通博物館(New York Transit Museum)和紐約植物園(NYBG)，同時拿出自家以「火車」為主題的傳統特展，用模型列車貫穿紐約歷史，適合所有年齡段的火車與歷史愛好者，溫暖的室內活動也能讓參與者免受嚴寒和漫長冬夜之苦。

中央車站 從紐約到北極

紐約交通博物館設在大中央車站(Grand Central)內的假日火車秀(Holiday Train Show)火車模型特展，至今已有21個年頭。在今年的展覽中，三組O-gauge火車模型，包括一組北線鐵路(Metro North)列車、一組復古地鐵列車和一組奇幻的「極地列車」(Polar Express)將從微縮版的「大中央車站」出發，途徑紐約市的眾多地標，最終駛向聖誕老人所在的北極。

模型鐵軌總長34呎，以封閉的環狀結構分為上下兩層，模型火車在其上循環行駛，穿梭在各大象徵著紐約輝煌歷史的地標模型之間，同時輔以相關歷史介紹，將城市歷史、火車模型藝術與節慶情境相結合，讓人在桌面上即可盡覽一切。

為了慶祝大都會運輸署(MTA)藝術與設計部門成立40周年，今年的特展還會將兩名紐約藝術家的創作融合到展區的主視覺之中，其中包括華裔藝術家詹姆士楊(James Yang)，為這項每年都會舉辦的傳統活動注入全新的創意火花。

大中央假日火車秀展出時間自即日起至明年2月，免費對公眾開放，適合親子參觀。開放時間每周一至五上午10時至晚7時30分、周末上午10時至晚6時，主要節假日關閉。

紐約植物園 溫室火車秀

雖然都名為「假日火車秀」(Holiday Train Show)，但設在布朗士紐約植物園內的「火車秀」與大中央車站的「火車秀」完全不同。「植物園火車秀」已有34年歷史，它把規格更大的G-scale模型火車放進了植物園內著名的豪普特溫室(Enid A. Haupt Conservatory)大棚內。在總面積約6000平方呎的室內，設有200餘座用樹皮、葉片或果實等天然材料製作的紐約地標微縮景觀，小火車則在總長達0.5哩的鐵軌上行駛，往復穿梭在這些既富有植物園特色、又同樣呈現紐約輝煌歷史的景觀中間。

「植物園火車秀」由專業藝術團隊打造，微縮景觀的所有部分全部來自天然植物，完全不使用工業產品，細節如窗框、欄杆甚至屋頂雕花，都是用葉脈、豆莢或樹皮等一片片剪裁拼貼而成，長年占據「紐約冬季必訪」榜單。

微縮地標大約200座，不僅包括現存的自由女神像、布碌崙(布魯克林)大橋、大中央車站等，也包括已經消失在歷史長河中的部分經典景觀，包括舊賓州車站(Penn Station)、第一代洋基球場(Yankee Stadium)等。而為了避免重複，該特展每年還會設置一個主題，增加一些特色建築，比如本年度的主題突出「公共性」，因此增加了中央公園莎士比亞劇舞台Delacorte Theater以及惠特尼藝術博物館(Whitney Museum of American Art)等。

「植物園火車秀」舉辦時間自即日起至明年1月11日，成人票價35元、2至12歲兒童25元，會員免費，開放時間為每周二至日上午10時至晚6時，適合全家親子遊。活動期間，每周五至周日晚間還會推出「假日火車之夜」(Holiday Train Nights)活動，增加燈光秀、酒水、音樂和主題之夜，適合成年友人相聚或情侶約會，開放時間為晚7時至10時，入場券每人43元。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法,歡迎收聽「紐約客談」>>>

