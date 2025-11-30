何仁誥超意識藝術圖境展 近百幅作品亮相

我的頻道

記者戴慈慧╱紐約報導
民眾參觀何仁誥作品，多幅以流動色彩與能量筆觸呈現的抽象畫作吸引觀者駐足。(記者戴慈慧╱攝影)
民眾參觀何仁誥作品，多幅以流動色彩與能量筆觸呈現的抽象畫作吸引觀者駐足。(記者戴慈慧╱攝影)

中國當代藝術家何仁誥的「超意識主義藝術圖境」全球巡迴首展，29日下午於皇后區世界日報藝廊揭幕。該展覽由旅美湖南同鄉會主辦，開展現場吸引近百位華人社團代表與藝術愛好者前來參觀。

本次展覽作品近百幅，涵蓋大尺幅抽象作品、具層次感的色彩流動畫面，也包括何仁誥以寫意筆法創作的山水系列，呈現他從傳統書畫走向自創「超意識主義」繪畫體系的完整脈絡。展場牆面被藍、黑、金、紫等強烈色彩鋪滿，風格橫跨抽象、意象與多媒材，視覺張力突出。

開展儀式上，策展人董君(Jun. Dong)表示，何仁誥的創作融合東方哲學與當代抽象語彙，作品呈現出的宇宙感與深度令人震撼。她說，何仁誥以獨到的方式回應當代精神處境，畫面像在「引導觀眾穿越意識的不同層次」，也是她決定策畫此次展覽的原因之一。

旅美湖南同鄉會會長劉運疇致詞指出，這是協會首次主辦個人畫展，對團體具有重要意義，「我們希望未來持續推動藝術文化活動，讓社區有更多渠道接觸優秀的華人藝術家」。他表示，以何仁誥作為首展藝術家，對協會而言是一個具有象徵性的開始。

何仁誥以中國哲學為底蘊，結合寫意精神、禪宗思維與西方哲學思辨，形成獨特的「超意識主義」風格，他表示希望觀眾能從作品中獲得更高層次的視野。他說，人類若停留在小我與對立中，文明便容易陷入衝突，藝術則可以提供一個超越日常的窗口，提醒人們回到更廣闊的意識與合作的可能性。

「超意識主義藝術圖境」全球巡迴首展將在世界日報藝廊展至今日(30日)下午5時，開放民眾免費參觀，地址是皇后區白石鎮20大道141-07號。

皇后區 華人 世界日報

