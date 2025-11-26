紐約公共圖書館最佳 鄧敏靈「紀錄之書」入選

鄧敏靈出生於加拿大溫哥華，父母為馬來西亞華裔，她的作品多探討記憶、流散身分與政治暴力。(取自Simon Fraser University官網)

紐約公共圖書館(NYPL)日前公布了2025年度「最佳書籍」名單，從大量新書中為四個類別各精選十本，為市民提供年度閱讀指南。今年書單風格多元，包括圖像小說、回憶錄、阿帕拉契詩歌、哥德式羅曼史與科幻家族故事。華裔 作家鄧敏靈(Madeleine Thien)入選成人類別。

成人類別十本書分別為「馬爾科姆X的來世」(The Afterlife of Malcolm X)、「阿帕拉契亞之海」(The Appalachian Sea)、「藝術間諜」(The Art Spy)、「試鏡」(Audition)、「雲中的獸」(The Beast in the Clouds)、「黑色臂膀」(Black Arms to Hold You Up: A History of Black Resistance)、「她舌尖上的血」(Blood on Her Tongue)、「紀錄之書」(The Book of Records)、「水牛獵人獵人」(The Buffalo Hunter Hunter)與「埋葬之潮」(The Burial Tide)。其中，「紀錄之書」為華人作家鄧敏靈的作品。

鄧敏靈出生於加拿大 溫哥華，父母為馬來西亞華裔，她的作品多探討記憶、流散身分與政治暴力。2016年，她曾以「不要說我們一無所有」(Do Not Say We Have Nothing)獲得加拿大總督文學獎、吉勒獎，並入圍布克獎。該書描述了三位60年代在上海學習古典音樂的年輕人，跌宕起伏的家庭與人生。故事橫跨抗戰、土改、反右、文革、六四 和當下，記錄了中國幾代人的遭遇。

「紀錄之書」是鄧敏靈今年出版的第四部小說，故事背景為名為「The Sea」的模糊難民聚居地，主角Lina與父親作為氣候災難下的流亡者抵達此地。小說中三本書記錄了中國詩人杜甫、哲學家斯賓諾莎(Baruch Spinoza)與政治思想家漢娜阿倫特(Hannah Arendt)的生平。鄧敏靈表示，這部小說的構想歷時近九年，三位思想家對她而言不只是歷史人物，也是思考世界與價值的重要來源。

青少年類別亦入選十本，包括「與你漫步宇宙 第一卷」(Spacewalking with You, Vol. 1)等。兒童類別包括「校園機器人9000」(Schoolbot 9000)等十本書。另有十本西語兒童讀物也入選。