我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

紐約公共圖書館最佳 鄧敏靈「紀錄之書」入選

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧敏靈出生於加拿大溫哥華，父母為馬來西亞華裔，她的作品多探討記憶、流散身分與政治暴力。(取自Simon Fraser University官網)
鄧敏靈出生於加拿大溫哥華，父母為馬來西亞華裔，她的作品多探討記憶、流散身分與政治暴力。(取自Simon Fraser University官網)

紐約公共圖書館(NYPL)日前公布了2025年度「最佳書籍」名單，從大量新書中為四個類別各精選十本，為市民提供年度閱讀指南。今年書單風格多元，包括圖像小說、回憶錄、阿帕拉契詩歌、哥德式羅曼史與科幻家族故事。華裔作家鄧敏靈(Madeleine Thien)入選成人類別。

成人類別十本書分別為「馬爾科姆X的來世」(The Afterlife of Malcolm X)、「阿帕拉契亞之海」(The Appalachian Sea)、「藝術間諜」(The Art Spy)、「試鏡」(Audition)、「雲中的獸」(The Beast in the Clouds)、「黑色臂膀」(Black Arms to Hold You Up: A History of Black Resistance)、「她舌尖上的血」(Blood on Her Tongue)、「紀錄之書」(The Book of Records)、「水牛獵人獵人」(The Buffalo Hunter Hunter)與「埋葬之潮」(The Burial Tide)。其中，「紀錄之書」為華人作家鄧敏靈的作品。

鄧敏靈出生於加拿大溫哥華，父母為馬來西亞華裔，她的作品多探討記憶、流散身分與政治暴力。2016年，她曾以「不要說我們一無所有」(Do Not Say We Have Nothing)獲得加拿大總督文學獎、吉勒獎，並入圍布克獎。該書描述了三位60年代在上海學習古典音樂的年輕人，跌宕起伏的家庭與人生。故事橫跨抗戰、土改、反右、文革、六四和當下，記錄了中國幾代人的遭遇。

「紀錄之書」是鄧敏靈今年出版的第四部小說，故事背景為名為「The Sea」的模糊難民聚居地，主角Lina與父親作為氣候災難下的流亡者抵達此地。小說中三本書記錄了中國詩人杜甫、哲學家斯賓諾莎(Baruch Spinoza)與政治思想家漢娜阿倫特(Hannah Arendt)的生平。鄧敏靈表示，這部小說的構想歷時近九年，三位思想家對她而言不只是歷史人物，也是思考世界與價值的重要來源。

青少年類別亦入選十本，包括「與你漫步宇宙 第一卷」(Spacewalking with You, Vol. 1)等。兒童類別包括「校園機器人9000」(Schoolbot 9000)等十本書。另有十本西語兒童讀物也入選。

華裔 加拿大 六四

上一則

孟昭文等致函司法部 促強化仇恨犯罪執法

下一則

高德曼致函市警局長 追問警員、蒙面ICE特工衝突受傷詳情
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

檢方：孫雯對中國駐紐約總領館熱絡 冷待台北經文處

檢方：孫雯對中國駐紐約總領館熱絡 冷待台北經文處
懷舊假日地鐵列車12月回歸 1930年代館藏車廂供乘客搭乘

懷舊假日地鐵列車12月回歸 1930年代館藏車廂供乘客搭乘
東北同鄉會慶感恩節 發送逾200隻燒雞

東北同鄉會慶感恩節 發送逾200隻燒雞
紐約皮衣皮草感恩節特賣會11/27-11/30 法拉盛喜來登酒店7樓

紐約皮衣皮草感恩節特賣會11/27-11/30 法拉盛喜來登酒店7樓

熱門新聞

自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境