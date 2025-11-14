紐約迎感恩節 梅西大遊行、冬季市集 好玩好吃

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
梅西感恩節大遊行是紐約11月最盛大的活動之一，圖為往年場景。(本報檔案照)
感恩節即將到來，無論是與家人團聚，還是和朋友舉辦一年一度的「Friendsgiving」，紐約市都洋溢著溫馨與歡樂的節日氣氛。從梅西感恩節大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)、全城各處的節日市集、再到華麗的聖誕櫥窗展示，紐約市在感恩節季節期間，都有許多精采的活動可參加。

梅西感恩節大遊行

梅西感恩節大遊行是紐約11月最盛大的活動之一，圖為往年場景。(本報檔案照)
梅西感恩節大遊行集結巨型氣球、花車、啦啦隊、小丑、行進樂隊、百老匯表演與眾多明星，是紐約11月最盛大的活動之一。活動將從感恩節當天27日(周四)上午8時30分開始，持續至中午12時。今年的遊行全程約2.5哩，從曼哈頓西77街的中央公園西側出發，一路向下，繞過哥倫布圓環(Columbus Circle)，轉入中央公園南部和第六大道，最終抵達梅西百貨總店。

今年的演出包含百老匯片段、流行歌手現場演唱、行進樂隊與表演團體等，並將有34個巨型氣球、29輛花車，以及四個氣球車。值得注意的是今年還有五個新登場的氣球，包括巴斯光年(Buzz Lightyear)、小精靈(PAC-MAN，另譯吃豆人)、瑪利歐(Mario)、「Kpop 獵魔女團」的呆萌虎(Derpy Tiger)以及史瑞克的洋蔥馬車(Shrek's Onion Carriage)。它們將與皮卡丘、史努比和米妮等經典角色一同亮相。

冬季節日市集

布萊恩公園的溜冰場。(Bryant Park官方網站)
布萊恩公園冬日市集位於曼哈頓中心地帶。(Bryant Park官方網站)
位於曼哈頓上西的Grand Holiday Bazaar，是紐約市歷史最悠久、最...
紐約市的冬季節日市集充滿節慶氛圍與各式獨特禮品。除了華麗的聖誕櫥窗展示外，紐約的市集還常結合溜冰場、閃爍的燈飾、美食攤位與有趣的節慶活動。

紐約市廣受歡迎的冬日傳統活動之一、位於曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)的「冬日市集(Winter Village)」現已開放，今年的亮點之一是由市集運營公司Urbanspace精心策畫的歐式「假日小舖」(Holiday Shops)，將有超過180家來自本地及世界各地的攤販進駐，販售手工藝品、禮品及特色美食。此外，占地1萬7000平方呎的溜冰場也是亮點之一，多年來都是紐約市民及遊客的必到之處。此為全市最大的溜冰場之一，供民眾免費入場，租賃溜冰鞋需額外付費，不過價格仍然優惠。

位於曼哈頓上西的Grand Holiday Bazaar，是紐約市歷史最悠久、最受喜愛的市集之一，每到節日季都會推出豐富的節日美食與特色攤位。遊客屆時可在超過150家本地商家的攤位上，選購攝影作品、珠寶、家具、美妝產品、古董，以及各式美味小吃。之後，市集將100%的收益捐給附近四所公立學校，支持本地社區企業與教育。該市集開放的日期為周日11月30日、12月7日、14日、21日，上午10時至傍晚5時，地址為西77街100號。

假日櫥窗 夢幻懷舊

梅西百貨總店的假日櫥窗每年都吸引許多遊客駐足，圖為往年的櫥窗展示。(本報檔案照)
紐約市最棒的節日景點之一就是百貨公司的聖誕與節日櫥窗展示。即使對於紐約客，它們也帶來一年一次的夢幻懷舊感。Time Out提醒，等大多數遊客入睡後再去，才更能近距離欣賞櫥窗的細節。

梅西百貨總店的假日櫥窗每年都吸引許多遊客駐足，今年的主題為 「我們喜愛的禮物(Gifts We Love)」，以動畫與互動小場景的方式展示。此外，今年還有與合作非營利機構「大哥哥大姐姐(Big Brothers Big Sisters)」聯合設計的創意作品，其中一扇櫥窗將特別展示節日主題商品，並搭配機構中受輔導的小朋友所創作的原創插畫。

位於上東的布魯明黛百貨(Bloomingdale's)，去年以新上映的「威力卡」(Wonka)電影為靈感，今年延續電影主題，外立面改為 「邪惡女巫」(Wicked)主題，充滿電影音樂劇的魔法魅力與奇幻氛圍，在各個展示中，既有經典角色呈現的人偶「禮物推薦」，也有直接取材自虛構都市翡翠城(Emerald City)的設計。

梅西百貨櫥窗裝點節日氣氛。(本報檔案照)
紐約市 梅西百貨 感恩節

