靠繪畫排解喪妻之痛 80歲華人爺爺辦畫展

梁紹堅(左二)將在華僑福利社舉辦為期一個月的個人畫展，傳遞走出悲傷的堅韌與力量。(記者曹馨元╱攝影)

2020年，75歲的梁紹堅(Paul Leung)在新冠疫情 中失去了相伴半世紀的妻子。此後五年間，梁紹堅沒有沉溺於悲傷，而是重拾了年輕時未竟的繪畫夢想；每日練習成為他生活的出口，也創作出近百幅細膩的靜物與肖像畫。如今，梁紹堅即將在華僑福利社的創想店舖(Storefront for Ideas)舉辦為期一個月的個人畫展，傳遞這份堅韌與療癒的力量。

現年80歲的梁紹堅來自廣東鶴山，在10歲移民 香港後又輾轉來到美國。他回憶，自己小時候常看爸爸畫國畫、卡通速寫，便對繪畫產生了興趣；無奈，「那個年代大家都認為當藝術家是賺不了錢的」。而在求學期間的每年夏天，梁紹堅都會在各個餐廳打工以賺取學費；遇上有些頗具自然風光的外州餐廳，他便會帶著繪畫工具寫生為樂。

梁紹堅在畢業後成為一名土木工程師，年少時的繪畫熱情只能投射在一張張設計圖紙中；除此之外，幾乎沒有家人知道他繪畫的技能與天分。妻子離開後，梁紹堅的女兒擔心爸爸獨自在家會陷入更深的孤單與悲傷，便為他在華人策畫協會(CPC)老人中心報名。也是在華策會，梁紹堅開始系統地學習素描，從一個個蘋果開始琢磨如何處理光影、線條。梁紹堅說，一次，他因太過入迷，足足畫了八小時以致影響視力；「畫畫讓我開心，也讓我忘記病痛」。

偶然間，梁紹堅的侄子、知名演員梁振邦(Ken Leung)了解到叔叔的繪畫才華，於是決定為他找到一個與大眾分享作品的空間；「我希望能讓他透過作品與更多人連結，而不是只在家獨自畫畫」。

紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)說，梁紹堅的動人故事，不僅展現了亞裔移民社區的韌性，也說明長者仍有巨大的創作潛力；「正如許多紐約市民一樣，梁紹堅在疫情歲月中經歷了巨大的失落，但他的正向回應是一個驚人的範例，證明人類能從悲劇中重獲能量」。

華僑福利社行政總監陳苾芳(Beatrice Chen)也表示，梁紹堅的作品是藝術療癒力量的最佳例證；而面對逐步老齡化的華埠 社區，「重視長者的聲音、觀點與才華，是關懷社區的重要部分」。

展覽自即日起持續一個月，感興趣的讀者可於每周四至周日的12時至5時在獲架街(Walker Street)127號參觀。