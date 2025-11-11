我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

璀璨星城燈光藝術嘉年華 長島艾森豪威爾公園登場

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長島冬季最大型的戶外燈光活動「璀璨星城燈光藝術嘉年華」(LuminoCity)於近日在長島納蘇郡艾森豪威爾公園登場。(主辦方提供)
長島冬季最大型的戶外燈光活動「璀璨星城燈光藝術嘉年華」(LuminoCity)於近日在長島納蘇郡艾森豪威爾公園登場。(主辦方提供)

隨著氣溫轉涼，長島冬季最大型的戶外燈光活動「璀璨星城燈光藝術嘉年華」(LuminoCity)於近日在長島納蘇郡(Nassau County)艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)登場。活動邁入第四年，預計吸引成千上萬民眾入園觀賞，為當地冬季旅遊帶來人潮。

主辦單位表示，今年主題為「幻冬童話島」(Fantasy Winter Fairyland)，全園區共展出超過50組大型燈光裝置與百萬盞LED燈，範圍達14畝，是長島地區規模最大的燈光展之一。園內並設有互動打卡區、餐車及兒童遊樂體驗區，活動將持續至明年1月初。

LuminoCity創辦人陳逍伊表示，活動自2022年起移師長島後，已逐漸成為地方社區的節慶活動。「我們希望這不只是觀光景點，也能成為家庭聚會的一部分」。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，「每年有數萬人從紐約市及周邊地區前來參觀，這對郡內餐飲、零售與旅遊業都是助力。」

長島冬季最大型的戶外燈光活動「璀璨星城燈光藝術嘉年華」(LuminoCity)於...
長島冬季最大型的戶外燈光活動「璀璨星城燈光藝術嘉年華」(LuminoCity)於近日在長島納蘇郡艾森豪威爾公園登場。(主辦方提供)

現場展出裝置包括高達50英尺的「天空之城」(Castle in the Sky)，以及由兒童繪畫作品組成的「Lumi's Utopia」燈光展區。該兒童藝術計畫由主辦單位與長島兒童博物館合作，透過徵件與工作坊讓學生參與創作。

LuminoCity主辦單位表示，現場還設有禮品商店、餐車與休憩區，方便民眾停留體驗。主辦方也將陸續推出三場主題之夜，鼓勵民眾依主題著裝並參與社群媒體互動。

璀璨星城燈光藝術嘉年華自即日起開放，入園需購票，主辦方建議民眾提前線上預約。詳情可至官網：www.luminocityfestival.com查詢。

長島 觀光 紐約市

上一則

曼達尼勝選 租金凍漲可行性遭質疑

下一則

紐約客談╱ICE挖角NYPD？社群貼文惹議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

不滿曼達尼 逃離紐約市？這鄰居大肆宣傳搶人：學區好 環境佳

不滿曼達尼 逃離紐約市？這鄰居大肆宣傳搶人：學區好 環境佳
航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　
近日已3起 華女非法按摩移送ICE

近日已3起 華女非法按摩移送ICE
納蘇郡郡長布萊克曼擬挑戰霍楚 角逐州長

納蘇郡郡長布萊克曼擬挑戰霍楚 角逐州長

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30