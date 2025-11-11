璀璨星城燈光藝術嘉年華 長島艾森豪威爾公園登場

長島冬季最大型的戶外燈光活動「璀璨星城燈光藝術嘉年華」(LuminoCity)於近日在長島納蘇郡艾森豪威爾公園登場。(主辦方提供)

隨著氣溫轉涼，長島 冬季最大型的戶外燈光活動「璀璨星城燈光藝術嘉年華」(LuminoCity)於近日在長島納蘇郡(Nassau County)艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)登場。活動邁入第四年，預計吸引成千上萬民眾入園觀賞，為當地冬季旅遊帶來人潮。

主辦單位表示，今年主題為「幻冬童話島」(Fantasy Winter Fairyland)，全園區共展出超過50組大型燈光裝置與百萬盞LED燈，範圍達14畝，是長島地區規模最大的燈光展之一。園內並設有互動打卡區、餐車及兒童遊樂體驗區，活動將持續至明年1月初。

LuminoCity創辦人陳逍伊表示，活動自2022年起移師長島後，已逐漸成為地方社區的節慶活動。「我們希望這不只是觀光 景點，也能成為家庭聚會的一部分」。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，「每年有數萬人從紐約市 及周邊地區前來參觀，這對郡內餐飲、零售與旅遊業都是助力。」

現場展出裝置包括高達50英尺的「天空之城」(Castle in the Sky)，以及由兒童繪畫作品組成的「Lumi's Utopia」燈光展區。該兒童藝術計畫由主辦單位與長島兒童博物館合作，透過徵件與工作坊讓學生參與創作。

LuminoCity主辦單位表示，現場還設有禮品商店、餐車與休憩區，方便民眾停留體驗。主辦方也將陸續推出三場主題之夜，鼓勵民眾依主題著裝並參與社群媒體互動。

璀璨星城燈光藝術嘉年華自即日起開放，入園需購票，主辦方建議民眾提前線上預約。詳情可至官網：www.luminocityfestival.com查詢。