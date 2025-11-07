紐約喜劇節回歸 百場演出席捲五大區 用幽默溫暖初冬

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
從7日(周五)到16日(周日)，第21屆紐約喜劇節(New York Comedy Festival)將回歸，超過200位喜劇人將帶來百場演出，席捲五大區各個角落。(取自NYCF官網)

進入11月，紐約市的寒意也漸漸濃了起來，露天的活動少了，室內的活動卻愈發豐富。從7日(周五)到16日(周日)，第21屆紐約喜劇節(New York Comedy Festival)將回歸，超過200位喜劇人將帶來百場演出，席捲五大區各個角落。無論是正規劇院、老牌喜劇俱樂部，還是地下小場和線上活動，各種笑料、腦洞與即興碰撞，交織成一場紐約獨有的喜劇體驗，用幽默溫暖紐約的初冬。

2022年，經歷疫情沈寂後，市長亞當斯宣布紐約喜劇節回歸。(取自市長辦公室)

笑聲遍城 節目看點一覽

本次喜劇節總計將有超過200名喜劇演員，將在全市五大區的各大場館演出超過100場表演。演出地點涵蓋紐約市多個喜劇俱樂部以及著名劇院，包括卡內基音樂廳(Carnegie Hall)、麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)、比肯劇院(Beacon Theatre)等。

除了傳統的喜劇表演以外，喜劇節還會有即興、短劇、播客錄製、座談等多元內容，因應當下的年輕一代潮流趨勢。上世紀末的經典劇集「Strangers with Candy」還將在今年的喜劇節上重聚演出。在該劇停播25周年之際，原劇演員將再度同台。

紐約喜劇節最早由電影製作人、喜劇俱樂部老闆Caroline Hirsch於2004年創立。當年活動規模相對較小，僅約五天、十餘場演出。多年以來，喜劇節不斷擴大範圍與影響力，走出了最初的曼哈頓，延伸至其他行政區，還形成了如「New York’s Funniest Stand‑Up」競賽與「Comics to Watch」等固定節目，為年輕喜劇人提供曝光平台。

20多年來，紐約喜劇節的意義已經不僅在於演出本身，也體現了紐約市作為美國喜劇文化重鎮的角色。除演出外，節日還與慈善活動連動。自2006年起，節日與Stand Up for Heroes(為退伍軍人及其家庭籌款的喜劇暨音樂慈善晚會)建立合作，後者已成為喜劇節的亮點晚會之一。

華裔脫口秀演員梁嬌穎去年亦參與了紐約喜劇節的演出，致敬已故喜劇演員Joan River。(取自NYCF官網)

華人面孔 挑戰刻板印象

作為全球最多元的文化大熔爐，紐約的喜劇節也不乏少數族裔面孔。許多華人及亞裔喜劇人均有參與演出，以獨有的辛辣諷刺幽默，挑戰傳統意義上呆板、保守的亞裔印象。

華裔脫口秀演員歐陽萬成(Jimmy Ouyang)去年亦參與了紐約喜劇節的演出。(取自NYCF官網)

許多著名的喜劇演員甚至是從喜劇節開始嶄露頭角，包括金球獎和艾美獎劇后黃艾莉(Ali Wong)。華裔脫口秀演員歐陽萬成(Jimmy Ouyang)、梁嬌穎去年均登台演出。

美國單口喜劇界少見的台裔笑匠陳士駿(Jason Chen)亦將參與本次喜劇節。(取自NYCF官網)

美國單口喜劇界少見的台裔笑匠陳士駿(Jason Chen)亦將參與本次喜劇節。他將台灣文化觀念帶入移民社會，挑戰敏感議題卻能讓觀眾捧腹。14歲到美國的陳士駿能以國語對話，也會說簡單台語，在美國脫口秀圈闖蕩十多年，曾贏得包括世界喜劇大賽(The World Series of Comedy)等比賽冠軍。他將於9日(周日)晚7時在格拉梅西劇場(Gramercy Theatre)登台演出。

著名韓裔喜劇演員趙牡丹(Margaret Cho)也將參與喜劇節演出，並加入播客現場錄製。(取自趙牡丹個人Facebook平台帳號)

著名韓裔喜劇演員趙牡丹(Margaret Cho)也將參與喜劇節演出，並加入播客現場錄製。趙美蘭的喜劇風格以日常觀察、種族／性別／文化衝突與身分認同為主題，其中尤以亞裔經驗、LGBTQ+議題與政治社會議題最為突出。她於1994年主演的電視情景喜劇「All‑American Girl」是首部以韓裔美國家庭為背景的主流美國劇集之一。

所有演出門票目前已在喜劇節官網(NYCF)開售，其中還有部分免費演出，先到先得，詳情可見官網nycomedyfestival.com。

