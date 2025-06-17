臺灣漫遊錄獲亞洲協會翻譯文學獎 譯者金翎紐約領獎

「臺灣漫遊錄」獲亞洲協會首屆「夏白芳圖書獎」翻譯文學獎，譯者金翎（左）16日出席協會紐約總部頒獎典禮，由耶魯大學教授程洋洋手中領取獎項。（駐紐約台北文化中心提供）

亞洲協會（Asia Society）16日在紐約總部舉行首屆「夏白芳圖書獎」頒獎典禮，楊双子 著、金翎翻譯的「臺灣漫遊錄」獲頒「翻譯文學獎」，譯者金翎赴紐約領獎。

夏白芳圖書獎（Baifang Schell Book Prize）是亞洲協會中文圖書評論（China Books Review）為紀念協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）已故妻子劉白芳的貢獻，表彰促進國際社會理解華語世界的傑出著作，設有「非文學類獎」與「翻譯文學獎」兩類，各頒發獎金1萬美元。

評審團盛讚臺灣漫遊錄，「融合巧妙的文學構思與豐富細膩的美食書寫，並透過對殖民經驗的層層揭示，挑戰對友情與愛情的既定認知」。

亞洲協會16日在紐約總部舉行首屆「夏白芳圖書獎」頒獎典禮，「臺灣漫遊錄」獲頒「翻譯文學獎」，譯者金翎在現場與專家對談。（駐紐約台北文化中心提供）

非文學類得獎者為紐約時報（New York Times）資深記者黃安偉（Edward Wong）著作「我逃離的帝國：從毛澤東到習近平，橫亙兩代人的覺醒之路」（At the Edge of Empire: A Family's Reckoning with China）。

楊双子因出席首爾國際書展無法赴美領獎，他透過錄影表示，希望用更輕快活潑方式來寫這部作品，談殖民政權及殖民政權離開之後，迎接新的殖民政權，台灣人做了怎樣的選擇，台灣人內心有什麼樣的心路歷程。

他說：「非常希望大家閱讀臺灣漫遊錄之後，可以真正起心動念來到台灣。」

金翎指出，「臺灣漫遊錄」直面帝國、殖民、性別與種族歧視等沉重主題，但楊双子以食物、浪漫與幽默語調來表達殘酷歷史，使讀者消化內容的同時，也提醒人們歷史是由日常構成的，而日子很少是單方面的，有辛酸也有甜蜜，在殖民或戰爭時，甜蜜可能會讓回憶更加苦澀。

典禮安排得獎作品深度對談，耶魯大學教授程洋洋與金翎，哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）與黃安偉分組對談，分享跨文化寫作與翻譯的實踐經驗。