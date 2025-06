臺灣漫遊錄獲亞洲協會翻譯文學獎 譯者金翎紐約領獎

「臺灣漫遊錄」獲亞洲協會首屆「夏白芳圖書獎」翻譯文學獎,譯者金翎(左)16日出席協會紐約總部頒獎典禮,由耶魯大學教授程洋洋手中領取獎項。(駐紐約台北文化中心提供)

亞洲協會(Asia Society)16日在紐約總部舉行首屆「夏白芳圖書獎」頒獎典禮,楊双子 著、金翎翻譯的「臺灣漫遊錄」獲頒「翻譯文學獎」,譯者金翎赴紐約領獎。

夏白芳圖書獎(Baifang Schell Book Prize)是亞洲協會中文圖書評論(China Books Review)為紀念協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)已故妻子劉白芳的貢獻,表彰促進國際社會理解華語世界的傑出著作,設有「非文學類獎」與「翻譯文學獎」兩類,各頒發獎金1萬美元。

評審團盛讚臺灣漫遊錄,「融合巧妙的文學構思與豐富細膩的美食書寫,並透過對殖民經驗的層層揭示,挑戰對友情與愛情的既定認知」。

亞洲協會16日在紐約總部舉行首屆「夏白芳圖書獎」頒獎典禮,「臺灣漫遊錄」獲頒「翻譯文學獎」,譯者金翎在現場與專家對談。(駐紐約台北文化中心提供)

非文學類得獎者為紐約時報(New York Times)資深記者黃安偉(Edward Wong)著作「我逃離的帝國:從毛澤東到習近平,橫亙兩代人的覺醒之路」(At the Edge of Empire: A Family's Reckoning with China)。

楊双子因出席首爾國際書展無法赴美領獎,他透過錄影表示,希望用更輕快活潑方式來寫這部作品,談殖民政權及殖民政權離開之後,迎接新的殖民政權,台灣人做了怎樣的選擇,台灣人內心有什麼樣的心路歷程。

他說:「非常希望大家閱讀臺灣漫遊錄之後,可以真正起心動念來到台灣。」

金翎指出,「臺灣漫遊錄」直面帝國、殖民、性別與種族歧視等沉重主題,但楊双子以食物、浪漫與幽默語調來表達殘酷歷史,使讀者消化內容的同時,也提醒人們歷史是由日常構成的,而日子很少是單方面的,有辛酸也有甜蜜,在殖民或戰爭時,甜蜜可能會讓回憶更加苦澀。

典禮安排得獎作品深度對談,耶魯大學教授程洋洋與金翎,哥倫比亞大學教授黎安友(Andrew Nathan)與黃安偉分組對談,分享跨文化寫作與翻譯的實踐經驗。