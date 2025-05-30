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紐約迎初夏果熟時 周末到這些農場採摘趣

記者馬璿／紐約報導
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位於長島東岸卡佛頓(Calverton)的Lewin Farms，是當地最早提供自採(Pick Your Own)體驗的農場之一，5月下旬便可開始採摘草莓，6月起還有覆盆子與藍莓。(取自萊溫農場官網)
位於長島東岸卡佛頓(Calverton)的Lewin Farms，是當地最早提供自採(Pick Your Own)體驗的農場之一，5月下旬便可開始採摘草莓，6月起還有覆盆子與藍莓。(取自萊溫農場官網)

春末夏初逢草莓、櫻桃、藍莓等水果豐收的季節，從國殤日後，許多農場陸續開放自採(Pick Your Own)體驗預約，為喜愛親近自然的遊客提供豐富體驗。無論是家庭出遊、情侶約會，還是朋友聚會，前往果園親手採取新鮮水果，感受城市內難以享受到的開闊風景，不失為一種放鬆身心、遠離塵囂的絕佳方式。

所有水果中最先迎來熟成的是鮮嫩欲滴的草莓。由於草莓生長處接近地面，比起彎腰建議使用跪姿，並搭配坐墊或是小板凳減輕長時間採摘的負擔，而連同果梗一同採摘可以延長草莓的新鮮度。若要判斷草莓是否成熟，尖端呈白色則尚需等待時機，整顆果實呈鮮紅色則是適合即時食用的熟度，但若將採摘過後的草莓製成果醬，則可挑選表面略有皺摺、顏色較深的果實。6月則會陸續迎來覆盆子、櫻桃、藍莓等水果，不同時間前往都有別樣風味。

長島上州農場 多樣選擇

位於長島東岸卡佛頓(Calverton)的「Lewin Farms」是當地最早提供自採體驗的農場之一，5月下旬便可開始採摘草莓，整年不同水果的採摘期長達五個月。草莓田分區規畫，採完後還能選購農場自製的蔬果和冰淇淋等食品。開放時間需提前致電(631)-929-4327確認，每日營業時間從上午9時至下午4時半。

位於長島東岸卡佛頓(Calverton)的Lewin Farms，是當地最早提供...
位於長島東岸卡佛頓(Calverton)的Lewin Farms，是當地最早提供自採(Pick Your Own)體驗的農場之一，5月下旬便可開始採摘草莓，6月起還有覆盆子與藍莓，8月下旬則是蘋果產季。(取自Lewin Farms官網)

位於上州霍普維爾鎮(Hopewell)的「Fishkill Farms」為歷史悠久的家庭農場，將在6月初迎來草莓與甜豌豆採摘季，由於水果對天氣極為敏感，該農場僅會提前約三天發布預訂資訊。自摘時間為周二至周日上午9時至下午5時，但將視天氣與作物供應狀況而有所變動，出發前可致電(845)897-4377了解。

位於上州霍普維爾鎮(Hopewell)的「Fishkill Farms」同為歷史...
位於上州霍普維爾鎮(Hopewell)的「Fishkill Farms」同為歷史悠久的家庭農場，將在6月初迎來草莓與甜豌豆採摘季，桃子則是將在7月中旬陸續收成。(圖片取自Fishkill Farms官網)

新州農場 親子友善活動多

若開車跨州，不妨造訪新澤西霍利山鎮(Mt. Holly)的「Specca Farms」 或普林斯頓(Princeton)的「Terhune Orchards」。這兩家農場皆在5月底迎來草莓季，「Specca Farms」的營業採摘日為周四至周日，入場費五元，過了春季後還可採青椒、茄子與番茄等作物，電話為(609)267-4445。

今年迎來50周年的「Terhune Orchards」將在本周末上午10時至下午5時舉辦草莓慶典，提供多樣家庭友善活動，包括下午1時至4時的貨運馬車遊覽、兒童遊戲區、農場動物互動、尋寶遊戲等。此外還有手工藝活動、泡泡表演、現場音樂表演等。提前購票入場費為15元，現場購票則為18元，三歲以下兒童免費，但入場費不包含自行採摘草莓的費用，自採時段可致電(609)924-2310。

今年迎來50周年的「Terhune Orchards」將在本周末上午10時至下午...
今年迎來50周年的「Terhune Orchards」將在本周末上午10時至下午5時舉辦草莓慶典，提供多樣家庭友善活動，包括下午1時至4時的貨運馬車遊覽、兒童遊戲區、農場動物互動、尋寶遊戲等。(取自Terhune Orchards官網)

另一間位於新州弗利何(Freehold)的「Battleview Orchard」則是擁有百年歷史的農場，每年都吸引民眾攜家帶眷前往採摘。5月迎來草莓季，6月開始則有酸櫻桃、桃子等作物可採摘。該農場入場費用為五元，內部的商店有如水果派、蘋果氣泡飲、甜甜圈等多樣美食選擇，並為長者和退伍軍人提供折扣，欲前往可致電(732)-462-0756了解水果採收情況。

位於新州弗利何(Freehold)的「Battleview Orchard」擁有...
位於新州弗利何(Freehold)的「Battleview Orchard」擁有百年歷史的農場，5月迎來草莓季，6月開始則有酸櫻桃、桃子等作物。(記者劉梓祁╱攝影)

建議先預約 出發前再確認

紐約周邊地區皆有多種不同特色的農場可供選擇，不過由於夏季蔬果成熟速度快，在前往果園前建議民眾先提前預約或是查看農場社群網站，並致電確認當日的營業時間、水果供應情況和天氣變化。部分果園可能僅接受現金支付，出發前可攜帶現金、防曬用品、穿著適合的鞋子，以及足量的水，便能與親朋好友一同享受動手採摘的成就感與趣味。

長島 上州 新州

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