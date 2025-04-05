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中國京劇節20日開幕 齊淑芳劇團公演「霸王別姬」

記者高雲兒／紐約報導
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美國齊淑芳京劇團日前宣布，第25屆中國京劇藝術節將於4月20日登場，屆時將公演經典京劇「霸王別姬」。(記者高雲兒／攝影)
美國齊淑芳京劇團日前宣布，第25屆中國京劇藝術節將於4月20日登場，屆時將公演經典京劇「霸王別姬」。(記者高雲兒／攝影)

美國齊淑芳京劇團日前宣布，第25屆中國京劇藝術節將於4月20日(周日)登場，屆時將公演全本經典京劇「霸王別姬」。此次演出旨在弘揚中華文化，傳播中國京劇藝術，並進一步促進美中文化交流。

記者會上，著名京劇表演藝術家齊淑芳與丁梅魁等表示，中國京劇藝術節不僅是文化傳承的重要平台，更是美中文化交流的橋梁。本屆藝術節特邀中國著名男旦、梅蘭芳藝術傳人胡文閣飾演虞姬，以及享有「中國第一武生」美譽的奚中路飾演霸王項羽，兩位藝術家將與紐約50位京劇界精英攜手演繹這部經典大戲，為觀眾帶來一場視聽盛宴。

全本「霸王別姬」劇情豐富，涵蓋「李佐詐降」、「韓信十面埋伏」、「九里山大戰」及「虞姬自刎」等經典橋段，展現京劇藝術的深厚底蘊與獨特魅力。齊淑芳京劇團表示，此次演出不僅是對傳統京劇的致敬，更是對中華文化的傳承與發揚。

本屆藝術節門票現已開售，普通票價為20元、貴賓票價為100元。購票請聯絡丁演，電話為(718)290-6688、或(646)306-6718至Tina。

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