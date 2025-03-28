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周末好去處／遊樂園與女性市集為春天揭開序幕

記者馬璿／紐約報導

「紐約客」百年特展

2025為著名雜誌「紐約客」(The New Yorker)百年紀念，除在紐約公共圖書館(New York Public Library)舉辦展覽外，也與紐約交通博物館(New York Transit Museum)合作推出「通勤評論：紐約客百年交通漫畫」(Commentary on the Commute)特展，將展出57位藝術家以「交通」為主題的漫畫作品。透過展示20世紀最具代表性的漫畫家視角，重現身為紐約命脈的地鐵獨特之處。從高架鐵路時代到現今的MTA，從交通禮儀的潛規則到令人莞爾一笑的幽默畫面，該特展將把紐約城市文化中不可或缺的部分，提煉成一幅幅作品中，呈現紐約客日常生活中既魔幻又真實的一面。展覽已從即日起開始，並在今年10月26日結束。

康尼島樂園遊樂季

紐約著名的康尼島月神樂園(Luna Park)將於29日(周六)上午11時開放，迎接2025年遊樂季。開幕當日，標誌性的雲霄飛車Cyclone 將舉行傳統的「蛋奶昔灑福」儀式，慶祝這座經典遊樂設施的98周年。為紀念這一里程碑，當天的前98名訪客不僅能免費搭乘Cyclone，還將獲贈一杯蛋奶昔。而開幕周末期間，樂園將推出限時優惠，提供折扣版的「全天暢遊手環」，部分收益將捐贈給當地組織。此外，樂園今年還新增升級版街機遊戲、翻新零售商店，並改造Salt & Sizzle餐廳的露天用餐區，為遊客帶來全新體驗。

藝術團體姐妹市集

在婦女歷史月的尾聲，紐約藝術團體「AAAAH!」將以「She, Her, Ours姐妹市集」畫下句點。市集在29日(周六)與30日(周日)在布碌崙(布魯克林)工業城舉行，這場全女性創作者的盛宴將集結超過30個女性主導的品牌與藝術家攤位，將包含設計、手工藝、獨立出版與香氛都可在此尋獲。此外，現場還將有裝置藝術、互動體驗與爵士音樂表演，讓參與者能在春天揭幕之際沉浸於靈感的盛會，並與多位創作者面對面交流。活動時間為中午12時至下午5時，門票為3元，可至主辦方Eventbrite頁面購買。

春日風景攝影散步

專為紐約攝影愛好者創立的社群「NYC Photo Stroll」，每兩周皆會在紐約市不同區域舉行攝影散步活動，透過輕鬆的交流與拍攝吸引眾多攝影愛好者參與。30日(周日)為第61次的拍攝活動，將沿著曼哈頓西89街的Riverside Drive展開，從「軍隊和水手紀念碑」(Soldiers' and Sailors' Monument)出發，穿越Riverside Park後沿路欣賞數個著名的紀念碑，最終以櫻花公園(Sakura Park)作結，屆時若櫻花盛開，更能一同欣賞明媚的春日風景。活動結束後主辦方將集結參與者至百老匯大道上的The Craftsman酒吧，享用美食與飲品，並與同行的攝影愛好者交流。活動免費且不需提前報名，只需在下午3時準時在集合點出發即可。

康尼島 地鐵 布碌崙

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