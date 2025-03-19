我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

紐約收藏家國際藝術沙龍 邀古方談玉器鑑賞

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
古方首先講解的是一件戰國時期的玉龍。(記者范航瑜／攝影)
古方首先講解的是一件戰國時期的玉龍。(記者范航瑜／攝影)

適逢佳士得亞洲藝術周，紐約收藏家國際藝術沙龍18日在佳士得拍賣行舉辦活動，邀請文物鑑賞家古方進行玉器鑑賞教學，吸引20餘位收藏家參與討論。

古方首先講解的是一件戰國時期的玉龍。他指出，這類大型玉佩並非日常實用品，而是隨葬的「祭坑玉」，此件玉龍通體長26公分，雕刻精美。特別的是，龍脖下方刻有「900己年」字樣，這類帶有銘文的戰國至漢代玉器尤為珍稀。古方表示，他估價約5至8萬元，其中光是銘文便占至少1萬元。

紐約收藏家國際藝術沙龍主席鄭連傑(左)與文物鑑賞家古方(右)現場交流。(記者范航...
紐約收藏家國際藝術沙龍主席鄭連傑(左)與文物鑑賞家古方(右)現場交流。(記者范航瑜／攝影)

第二件藏品為紅山文化玉筒形器，呈黃玉色調，上下口刀刃狀，長邊具有玻璃光澤。他指出，該器底部孔洞為圓形，而絕大多數紅山文化玉筒底孔呈橢圓形，雖然此件不符常見特徵，但仍有可能屬於例外情況，估價約1萬5000至2萬5000元。「這件玉我可以打70分。很多古物其實如果是考古學家發掘，可以打100分，但如果是民間流傳的就要打個折扣，80分左右，因為民間流傳的古物，專家難免會雞蛋裡挑骨頭。」古方表示，這件扣的10分就在於底下的圓形。

紐約收藏家國際藝術沙龍主席鄭連傑(右)與秘書長陳明華(左)介紹，此次活動為紐約收...
紐約收藏家國際藝術沙龍主席鄭連傑(右)與秘書長陳明華(左)介紹，此次活動為紐約收藏家國際藝術沙龍的第三次聚會。(記者范航瑜／攝影)

此次活動為紐約收藏家國際藝術沙龍的第三次聚會，也是首次在佳士得舉行。該組織發起人兼主席鄭連傑表示，沙龍定期邀請專家講解，希望引導藏家走向更專業的收藏道路。他指出，紐約的古董收藏市場雖然活躍，但許多藏家仍不知如何入門，而這類活動能提供清晰方向，幫助他們與拍賣機構、業內人士建立聯繫。

紐約收藏家國際藝術沙龍秘書長陳明華則指出，許多藏家因知識不足，誤買大量贗品。他認為，收藏最重要的是「實地經驗」。「看了幾本書、線上直播久了，容易產生錯誤自信，以為自己已經掌握鑑賞能力。」他建議，初入收藏領域時，最好能尋找有經驗的老師指導。

拍賣 雞蛋

上一則

紐約客談／葛謨籌款逆襲 是政治極端化後中間派回歸嗎？

下一則

葉凌霞選38區市議員 紐約海南鄉親力挺
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回
紐約皇后區夜市 蟬聯全美最佳城市美食節

紐約皇后區夜市 蟬聯全美最佳城市美食節
數據顯示：紐約堵車費實施後 周邊車流未顯著增加

數據顯示：紐約堵車費實施後 周邊車流未顯著增加
紐約皇后區影響力榜 孟昭文第9 劉醇逸第10

紐約皇后區影響力榜 孟昭文第9 劉醇逸第10

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

2025-03-17 19:52
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)

憂川普政府恐砍社福資金 曼哈頓民眾示威

2025-03-16 07:45
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)

上百示威者占據紐約川普大樓 要求釋放挺巴哥大畢業生

2025-03-13 13:27
陳女士於2023年遭致死亡車禍，州檢察長特別調查辦公室在近日發布的事故報告中，表示無法在排除合理懷疑的情況下，證明肇事駕駛犯罪。(州檢察長辦公室提供)

華女過人行道被撞亡 調查指肇事者有路權且減速獲不起訴

2025-03-17 02:30

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？