紐約收藏家國際藝術沙龍 邀古方談玉器鑑賞

古方首先講解的是一件戰國時期的玉龍。(記者范航瑜／攝影)

適逢佳士得亞洲藝術周，紐約收藏家國際藝術沙龍18日在佳士得拍賣 行舉辦活動，邀請文物鑑賞家古方進行玉器鑑賞教學，吸引20餘位收藏家參與討論。

古方首先講解的是一件戰國時期的玉龍。他指出，這類大型玉佩並非日常實用品，而是隨葬的「祭坑玉」，此件玉龍通體長26公分，雕刻精美。特別的是，龍脖下方刻有「900己年」字樣，這類帶有銘文的戰國至漢代玉器尤為珍稀。古方表示，他估價約5至8萬元，其中光是銘文便占至少1萬元。

紐約收藏家國際藝術沙龍主席鄭連傑(左)與文物鑑賞家古方(右)現場交流。(記者范航瑜／攝影)

第二件藏品為紅山文化玉筒形器，呈黃玉色調，上下口刀刃狀，長邊具有玻璃光澤。他指出，該器底部孔洞為圓形，而絕大多數紅山文化玉筒底孔呈橢圓形，雖然此件不符常見特徵，但仍有可能屬於例外情況，估價約1萬5000至2萬5000元。「這件玉我可以打70分。很多古物其實如果是考古學家發掘，可以打100分，但如果是民間流傳的就要打個折扣，80分左右，因為民間流傳的古物，專家難免會雞蛋 裡挑骨頭。」古方表示，這件扣的10分就在於底下的圓形。

紐約收藏家國際藝術沙龍主席鄭連傑(右)與秘書長陳明華(左)介紹，此次活動為紐約收藏家國際藝術沙龍的第三次聚會。(記者范航瑜／攝影)

此次活動為紐約收藏家國際藝術沙龍的第三次聚會，也是首次在佳士得舉行。該組織發起人兼主席鄭連傑表示，沙龍定期邀請專家講解，希望引導藏家走向更專業的收藏道路。他指出，紐約的古董收藏市場雖然活躍，但許多藏家仍不知如何入門，而這類活動能提供清晰方向，幫助他們與拍賣機構、業內人士建立聯繫。

紐約收藏家國際藝術沙龍秘書長陳明華則指出，許多藏家因知識不足，誤買大量贗品。他認為，收藏最重要的是「實地經驗」。「看了幾本書、線上直播久了，容易產生錯誤自信，以為自己已經掌握鑑賞能力。」他建議，初入收藏領域時，最好能尋找有經驗的老師指導。