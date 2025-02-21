紐約觀星4據點 跟隨MTA探索夜空

位於長島的卡斯特研究所與天文台，每周會定期舉辦觀測活動。(Astroval／攝影／CC BY 4.0)

在紐約市，抬頭仰望星空並非一件容易的事，這座不夜城幾乎從不關燈，嚴重的光害讓人難以用肉眼辨認除了月亮之外的星體。不過，在足夠遠離鬧市的紐約夜空中，仍有許多天體可供觀賞。

為此，紐約大都會運輸署(MTA)推出以公共交通為主軸的「夜空探索路線」，讓遊客可輕鬆搭乘火車前往各處郊外的公園或海岸，鼓勵市民從繁華都市出發，前往探索天際的深邃與奧秘。

★蒙托克角州立公園 (Montauk Point State Park)

蒙托克角既以沙灘風光聞名，但同時也是絕佳的觀星地點。位於當地的蒙托克海灘可在每年2月，北半球銀河核心出現之時，欣賞到銀河的壯麗身影。盡管如此，MTA強調，不論何時造訪這片被稱作「長島盡頭」的東端地帶，都是觀測夜空的好時機，但需做好禦寒準備。

蒙托克角州立公園是位於長島盡頭的絕佳觀星地點。(記者劉梓祁／攝影) 蒙托克角既以沙灘風光聞名，但同時也是絕佳的觀星地點。(記者劉梓祁／攝影)

在公共交通中，前往蒙托克最方便的方式就是搭乘長島鐵路 (LIRR)至「Montauk」站，從市區出發大約三個半小時路程。此外，蒙托克角還以標誌性的燈塔及壯麗的海岸風景聞名，公園內地勢多變，除了壯闊的懸崖與岩岸外，也有綿延的沙灘供遊客漫步，這裡能同時感受大西洋的磅礡潮浪與自然生態的寧謐，更能在晴朗夜晚欣賞明亮星空。

蒙托克角州立公園在晴朗夜空裡可觀賞到銀河。(記者劉梓祁／攝影)

★哈里曼州立公園(Harriman State Park)

座落於紐約上州 ，廣闊的哈里曼州立公園是距離紐約市最近的州立公園之一，同時也是徒步、露營與觀光的絕佳去處。這裡雖未設有專門的觀星點，但園區內充滿多處理想的觀景位置，加上極少的光害，使得仰望星空成為一種樂趣。若遊客想徹底沉浸於大自然，可考慮選擇園區內指定的露營區，享受夜星空下的寧靜。

哈里曼州立公園也是徒步、露營與觀光的絕佳去處。(記者劉梓祁／攝影) 前往哈里曼州立公園路途中的窗外風景。(記者劉梓祁／攝影) 座落於紐約上州，廣闊的哈里曼州立公園是距離紐約市最近的州立公園之一。(記者劉梓祁／攝影)

此公園鄰近北線鐵路(Metro-North)的傑維斯港(Port Jervis)線，沿途經過蘇芬(Suffern)、斯洛茨堡(Sloatsburg)、塔克西多(Tuxedo)、阿登(Arden)及哈里曼(Harriman)等站點。同時，這裡還是紐約州面積第二大的州立公園，無論是白天劈柴生火、夜間在星空下圍爐閒談，都能感受遠離城市喧囂的寧靜與放鬆。

★瓦賽克多用途區(Wassaic Multiple Use Area)

該多用途區位於紐約上州達奇斯郡(Dutchess County)的寧靜一隅，是結合自然風光與休閒活動的多功能公園。這裡遠離都市喧囂，擁有廣大的綠地和開闊視野，是近郊觀星的理想地點。此外，公園內亦提供露營、釣魚與健行等多元戶外選擇，讓人們能親近大自然、享受各式各樣的活動。

若想前往，民眾可從大中央車站(Grand Central)搭乘北線鐵路哈林線(Harlem Line)，在「十哩河」(Tenmile River)站下車後，步行約十分鐘便可抵達；驅車前往的車程約兩個小時半，但一路沿途風景優美，為想逃離都市的遊客增添一段悠閒的旅途體驗。MTA指，對於熱愛戶外與星空的人們而言，瓦賽克多用途區絕對值得一訪。

★卡斯特研究所與天文台(The Custer Institute and Observatory)

此天文台位於長島北叉(North Fork)，是當地歷史最悠久的公共天文台，自1927年成立以來，致力於推廣天文教育與觀測活動。每周六晚上7時到午夜開放，讓訪客能在島上光害較低的地區免費仰望夜空。研究所的專業人員不僅帶領參觀設施，更提供望遠鏡供遊客使用，讓人能近距離感受星辰魅力。

此外，研究所也定期舉辦天文活動，如講座、課程及專題研討。由於周末公開觀測活動通常在戶外進行，建議冬季前往時做好保暖準備。若搭乘大眾運輸，可從大中央車站(Grand Central Terminal)出發，搭乘長島鐵路「Ronkonkoma」線至「紹斯霍爾德」(Southold)站，車程約2.5小時，抵達後便能輕鬆走進這片專屬天文愛好者的星空天地。