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紐約華文作家協會 第5本文集「此心安處是吾鄉」新書發表

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紐約華文作家協會15日圓滿舉行第五本文集新書發表會及2025年度第一次年會。(紐約華文作家協會提供)
紐約華文作家協會15日圓滿舉行第五本文集新書發表會及2025年度第一次年會。(紐約華文作家協會提供)

紐約華文作家協會15日在法拉盛市立圖書館舉行第五本文集「此心安處是吾鄉」新書發表會及2025年度第一次年會。

張運鴻會長表示：此文集艱鉅繁瑣的編輯工作，是由上屆會長鄭啟恭、副會長石文珊教授及資深編輯黎庭月老師三位負責𠄘擔，並致感謝。

石文珊教授表示，本文集共蒐集43篇作品，呈現各方位安居紐約的視角，是一種反思回憶抒情的自敘文體，文章淺白自然，觸腳多元。趣味廣泛，可說是捕捉「時代思潮的快照」。

會員鄭衣音的公子、華裔美籍作家張宇洋 Abraham Chang在會中介紹他的新書「888數字的愛與神聖負擔」，談他寫作心路歷程，此書作者為紐約生長的第二代移民，這本小說以1990年紐約大學為背景，書中描述了青少年成長中的掙扎及愛情的甜蜜，和移民有關的故事。

文學前輩、國家文藝獎得主趙淑敏教授，其多本文集已收錄於美國國會圖書館，她以本身對文化傳承的貢獻為經歷，鼓勵後輩努力寫作。陳九老師表示華文寫作是傳承發揚傳統文化，珍貴的契機。應帆在「半個紐約客」中記錄了來紐約求學工作定居的心路歷程歷；吳麗瓊發表三次遭搶劫的過程，驚險萬分，但都化險為夷，繼續安心於紐約為吾鄉。

陳均怡讀出宣樹錚教授的「翡翠」所傳達古樸、歷史滄桑感及為文中所傳遞出的大愛深受感動。醫護工作者蘇彩菁，回憶911當日的搶救支援，面對焦土殘骸的悲痛。石文珊教授的「金衣貴婦在紐約」以生動活潑的筆觸，帶出畫家的故事。蕭康民講述來美辛苦的奮鬥，終在紐約安居樂業。

這次有多位新生代文友，成為會員，紐約華文作家協會大家庭更加茁壯成長。

圖書館 移民 法拉盛

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