滿街情人節商品 華人嫌貴欠新意

街邊檔口擺放著琳琅滿目的情人節禮品，宛如粉色花海。(記者顏潔恩／攝影)

14日，布碌崙 (布魯克林)8大道、班森賀86街的商業大道，無論是實體店面還是路邊攤販，都看中情人節 的商機，擺賣許多鮮花、巧克力、玩偶、禮籃等商品，地鐵、街上也都是手捧著花的民眾；盡管送禮表心意是情人節重頭戲，但也有當地華人認為，賣家通過此節日作為噱頭抬高商品價格，更傾向於花心思購買合適的禮物，「兼具實用性和誠意。」

當日一早，布碌崙街道上隨處可見情人節商品，其中以粉色禮籃組合最為常見，價格在45元至60元間不等，裡面的物品有各式巧克力、糖果、永生花、小熊玩偶、氣球、甚至是彩妝色盤等，可見這些商品，更多是由男士買來討女士歡心。

街邊檔口擺放著琳琅滿目的情人節禮品，宛如粉色花海。(記者顏潔恩／攝影)

在9大道地鐵站 外擺攤的一名女子表示，情人節是她一年之中銷量最多的日子之一，也因此在這個節日前夕便會購入大量產品，自己組裝然後銷售。今年情人節落在周五，很多顧客在下班通勤的路上也會過來光顧，一些人也會心血來潮，給另一半驚喜的心態購買禮物。

在8大道居住的陳Tiffany表示，從家門口一路走到地鐵站，至少看到四個賣情人節商品的攤位，遠遠看去宛如粉紅花海。不過她坦言，這些商品有些小孩子氣，欠缺新意，自己已經過了喜歡玩偶和甜品的年紀，「而且有點土，好像更適合高中生用來告白的。」

布碌崙(布魯克林)86街的商業區上午也可看見多家販售鮮花的攤販，紛紛擺出華美包裝的玫瑰以及帶有情人節字樣的花束。(記者馬璿／攝影)

在海灣公園路(Bay Parkway)上班的鄭先生則認為，禮盒價格實在太高，「那些糖果和巧克力都是零售店可以自己買的，最多也就20、30塊錢，結果包裝一下就要60幾塊了，不值得啊。」他還看到一名外族裔男子討價還價，嘴裡不停說「我原本都不要的，剛好路過看到，再便宜五塊就買。」

鄭先生認為，「臨時抱佛腳」的人才會買這些較為普遍的禮物，他自己送禮則強調實用性，會觀察另一半最近需要什麼，「前幾天女朋友抱怨眼睛乾澀，所以我就買了很多眼膜和眼藥水送她，我們都是比較實際的人，而且提前想好和花心思準備，這樣更有誠意。」

結縭多年也要維持儀式感

在86街的商業區，也可見多家販售鮮花的攤販，位於21街轉角的Jae’s雜貨店外，羅列包含紅玫瑰、黃玫瑰、康乃馨等多種花束，吸引不少人駐足。

位於21街轉角的Jae’s雜貨店外羅列包含紅玫瑰、黃玫瑰、康乃馨等多種花束，一早便吸引不少人駐足，挑選價格更友善的花束。(記者馬璿／攝影)

店主李女士表示，他們每天都會販售鮮花，並非因情人節才特別陳列。但確實各大節日買鮮花的人會更多，今天一早，也有許多人因為店內販售的價格比小販便宜，從而來買玫瑰花。

CVS等零售店也不錯過情人節商機，擺賣眾多情人節商品。(記者顏潔恩／攝影)

買了兩束玫瑰花的黃先生與太太結婚多年，兩人也已預訂下班後去餐廳慶祝。黃太太表示，由於先生比較不會給另一半驚喜，所以她早早在兩個月前便讓先生空下今晚，就算結褵多年也要維持「儀式感」，並明確指示她想要的禮物，「很多男生比較不會想，但我想要就直接說，反而比較不容易因為期待落空生氣！」

根據在Jae’s雜貨店購買的顧客表示，若挑選兩種花束，還可以請店主協助重新排列包裝，打造客製化選擇。(記者馬璿／攝影)

黃先生則表示，明確提出需求對他來說反而更直接了當，禮物也更容易送到太太心上，「我覺得這樣反而更好，減少吵架和誤會的可能。」

顧客林女士則表示，自己和男朋友是遠距戀愛，因工作忙碌，一個月最多只見一次。但今年情人節在周五，男友便決定提早下班，搭飛機從芝加哥飛來相聚，自己則先買玫瑰花準備晚上接機時送給男友，「難得見一次面，怕晚上再去超市就買不到花，就趁機先買好，到時給他一個驚喜。」