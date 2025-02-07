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紐約迎蛇年活動多：花車遊行、音樂會還有打麻將派對

記者范航瑜／紐約報導
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皇后區植物園將於8日(周六)推出蛇年遊園會。(取自皇后區植物園官網)
皇后區植物園將於8日(周六)推出蛇年遊園會。(取自皇后區植物園官網)

恰逢蛇年新春，紐約市也化身為海外華人的文化港灣。從熱鬧的街頭遊行到典雅的藝術殿堂，從光影交織的影院到沉澱歷史的博物館，各類新春慶祝活動交織在一起，形成一場跨越東西方的節日盛宴，為海外華人帶來獨特的年味風情。

蛇年遊園會 親子活動多

新年最不容錯過的當屬豐富的街頭活動，皇后區植物園(Queens Botanical Garden)將於本月8日(周六)推出蛇年遊園會，活動免費，但需提前註冊。現場將呈現太極拳、舞獅、民族舞蹈、武術表演及川劇變臉等傳統項目，適合全家參與。會議室安排華人故事講述者朗讀春節傳說，商店櫃檯則推出尋寶遊戲，參與者可贏取節日小禮品。此外，植物園還將布置以蛇年為主題的燈飾。

一年一度的曼哈頓華埠的新春花車遊行將於16日下午1時舉行。圖為去年遊行。(本報檔...
一年一度的曼哈頓華埠的新春花車遊行將於16日下午1時舉行。圖為去年遊行。(本報檔案照)

華埠花車遊行 聲勢浩大

一年一度的曼哈頓華埠的新春花車遊行，則將於16日(周日)下午1時舉行，由繁榮華埠總會連續第26年主辦。今年的遊行路線仍以勿街(Mott St.)和東百老匯為核心，但出於安全考量，隊伍集結地點調整至伊莉莎白街(Elizabeth St.)。主辦方預計將有12輛大型花車亮相，並可能增至20輛，同時有超級跑車與古董車加入巡遊。

紐約愛樂樂團日將在曼哈頓中城林肯中心舉辦農曆新年音樂會暨慶典。圖為往年的活動。(...
紐約愛樂樂團日將在曼哈頓中城林肯中心舉辦農曆新年音樂會暨慶典。圖為往年的活動。(主辦方提供)

新年音樂會 還有電影展

紐約愛樂樂團將於11日(周二)晚7時在林肯中心舉辦農曆新年音樂會，音樂會以經典曲目「春節序曲」拉開帷幕，融合交響樂與東方元素，展現文化交融的魅力。

下東城的獨立影院Metrograph推出華語經典回顧展。(取自Metrograp...
下東城的獨立影院Metrograph推出華語經典回顧展。(取自Metrograph官網)

對於電影愛好者，春節檔期提供了豐富選擇，商業院線正在熱映「唐人街探案3」，動畫大片「哪吒2」則計畫於情人節周末登陸北美銀幕。若偏愛藝術影片，下東城的獨立影院Metrograph推出華語經典回顧展，包括林青霞主演的「重慶森林」、「警察故事」、章子怡的「臥虎藏龍」、「一代宗師」，以及蔡明亮致敬武俠經典「龍門客棧」的「不散」。

亞洲協會(Asia Society)亦從14日(周五)起舉辦李安電影特展，放映「喜宴」、「飲食男女」、「色戒」等代表作，導演李安將親臨部分場次與觀眾交流。

位於新澤西的美國夢商城，則通過視覺藝術傳遞年味。(取自美國夢商城官網)
位於新澤西的美國夢商城，則通過視覺藝術傳遞年味。(取自美國夢商城官網)

新澤西的美國夢商城(American Dream)則通過視覺藝術傳遞年味，商城正舉辦全球新春攝影大賽(LNY Photography Competition)獲獎作品展。此外，商城內外布滿新年裝飾，並於8日(周六)元宵節當晚舉辦晚會，以傳統舞蹈和文化節目點亮舞台。

曼哈頓華埠的美國華人歷史博物館(MOCA)將帶來特別策畫「蛇年派對」(Lunar...
曼哈頓華埠的美國華人歷史博物館(MOCA)將帶來特別策畫「蛇年派對」(Lunar New Year Mixer)活動。(取自MOCA官網)

漫步博物館 打麻將派對

若想避開人潮深入探索文化根源，各大博物館是不二之選。盡管多數博物館的新春主題活動已於1月結束，但曼哈頓華埠的美國華人歷史博物館(MOCA)將帶來特別策畫「蛇年派對」(Lunar New Year Mixer)活動。現場由麻將專家Sokie Lee指導麻將玩法，美國麻將協會代表Beverly Hershkowitz則主持美式麻將教學環節，無論是新手或資深玩家皆可參與互動，同時還邀請DJ Dizparity以動感音樂烘托節日氛圍。

其他博物館如大都會藝術博物館、皇后區博物館及布碌崙(布魯克林)博物館，其專題春節活動雖已在1月舉行完畢，但其常設展覽仍可窺見華人歷史片段，例如大都會的中國展廳陳列著與年俗相關的古代器物等。豐富的新年慶祝活動不僅承載著海外華人的鄉愁，也是紐約多元文化的最佳見證。

大都會藝術博物館在1月舉行了新春特別活動。(取自大都會博物館官網)
大都會藝術博物館在1月舉行了新春特別活動。(取自大都會博物館官網)

博物館 華人 華埠

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