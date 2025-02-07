紐約迎蛇年活動多：花車遊行、音樂會還有打麻將派對
恰逢蛇年新春，紐約市也化身為海外華人的文化港灣。從熱鬧的街頭遊行到典雅的藝術殿堂，從光影交織的影院到沉澱歷史的博物館，各類新春慶祝活動交織在一起，形成一場跨越東西方的節日盛宴，為海外華人帶來獨特的年味風情。
蛇年遊園會 親子活動多
新年最不容錯過的當屬豐富的街頭活動，皇后區植物園(Queens Botanical Garden)將於本月8日(周六)推出蛇年遊園會，活動免費，但需提前註冊。現場將呈現太極拳、舞獅、民族舞蹈、武術表演及川劇變臉等傳統項目，適合全家參與。會議室安排華人故事講述者朗讀春節傳說，商店櫃檯則推出尋寶遊戲，參與者可贏取節日小禮品。此外，植物園還將布置以蛇年為主題的燈飾。
華埠花車遊行 聲勢浩大
一年一度的曼哈頓華埠的新春花車遊行，則將於16日(周日)下午1時舉行，由繁榮華埠總會連續第26年主辦。今年的遊行路線仍以勿街(Mott St.)和東百老匯為核心，但出於安全考量，隊伍集結地點調整至伊莉莎白街(Elizabeth St.)。主辦方預計將有12輛大型花車亮相，並可能增至20輛，同時有超級跑車與古董車加入巡遊。
新年音樂會 還有電影展
紐約愛樂樂團將於11日(周二)晚7時在林肯中心舉辦農曆新年音樂會，音樂會以經典曲目「春節序曲」拉開帷幕，融合交響樂與東方元素，展現文化交融的魅力。
對於電影愛好者，春節檔期提供了豐富選擇，商業院線正在熱映「唐人街探案3」，動畫大片「哪吒2」則計畫於情人節周末登陸北美銀幕。若偏愛藝術影片，下東城的獨立影院Metrograph推出華語經典回顧展，包括林青霞主演的「重慶森林」、「警察故事」、章子怡的「臥虎藏龍」、「一代宗師」，以及蔡明亮致敬武俠經典「龍門客棧」的「不散」。
亞洲協會(Asia Society)亦從14日(周五)起舉辦李安電影特展，放映「喜宴」、「飲食男女」、「色戒」等代表作，導演李安將親臨部分場次與觀眾交流。
新澤西的美國夢商城(American Dream)則通過視覺藝術傳遞年味，商城正舉辦全球新春攝影大賽(LNY Photography Competition)獲獎作品展。此外，商城內外布滿新年裝飾，並於8日(周六)元宵節當晚舉辦晚會，以傳統舞蹈和文化節目點亮舞台。
漫步博物館 打麻將派對
若想避開人潮深入探索文化根源，各大博物館是不二之選。盡管多數博物館的新春主題活動已於1月結束，但曼哈頓華埠的美國華人歷史博物館(MOCA)將帶來特別策畫「蛇年派對」(Lunar New Year Mixer)活動。現場由麻將專家Sokie Lee指導麻將玩法，美國麻將協會代表Beverly Hershkowitz則主持美式麻將教學環節，無論是新手或資深玩家皆可參與互動，同時還邀請DJ Dizparity以動感音樂烘托節日氛圍。
其他博物館如大都會藝術博物館、皇后區博物館及布碌崙(布魯克林)博物館，其專題春節活動雖已在1月舉行完畢，但其常設展覽仍可窺見華人歷史片段，例如大都會的中國展廳陳列著與年俗相關的古代器物等。豐富的新年慶祝活動不僅承載著海外華人的鄉愁，也是紐約多元文化的最佳見證。
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