周末好去處／農曆新年前哨 博物館、美術館輪番慶祝

大都會藝術博物館春節 慶典

大都會博物館將於25日(周六)舉辦農曆新年慶典，致敬亞洲各地的春節傳統。活動現場將有紙鏈蛇手作坊、表演及互動展演，除溫志明洪拳國術總會(Wan Chi Ming Hung Gar Institute)帶來的舞龍舞獅、芝麻街木偶劇團及日裔演員村岡(Alan Muraoka)共同演繹新年傳統戲劇外，也邀請促進亞裔影響力的組織AAP(I Belong)、法拉盛市政廳等到場參與。博物館也將其與蛇相關的館藏展出至明年2月10日(周一)，展現蛇在中華文化中的地位。活動將從中午12時至下午5時舉行，更多詳情可前往bit.ly/3E4xYQB查詢。

布碌崙博物館農曆新年活動

布碌崙(布魯克林)博物館將在26日(周日)與慈善組織酷文化(Cool Culture)合作舉辦農曆新年慶祝活動，從中午12時45分開始，將陸續帶來賓果遊戲與紙蛇藝術製作等活動，而紐約洪青體育會(NY Chinese Freemasons Athletic Club)將在下午2時45分開始舞龍舞獅表演。全館活動皆為免費入場，適合喜愛藝術、文化與社區互動的家庭共同參與，詳細資訊可前往bit.ly/4g5Mm8z了解。

章子怡經典代表作重映

曼哈頓華埠旁的知名藝術影院Metrograph，將在即日起至1月31日(周五)，分別播映演員章子怡「十面埋伏」、「一代宗師」與「臥虎藏龍」三部經典代表作。章子怡在2000年憑藉李安執導的武俠片「臥虎藏龍」俠女玉嬌龍一角在國際舞台迅速竄起，Metrograph盼透過35毫米底片特有的顆粒感與豐富色彩，不單保留最初的影像風格和細節，更能呈現章子怡在大螢幕上輕盈但同時堅毅不屈的女性角色形象。詳細放映時間可前往bit.ly/42oLbhb查詢。

紐約市公共圖書館 系列活動

紐約市公共圖書館(NYPL)將從25日(周六)及28日(周二)，分別於史泰登島與曼哈頓下東城分館分別舉辦春節系列活動。25日史泰登島查爾斯頓分館(Charleston Library)將舉辦適合三至12歲兒童的故事閱讀及帶動唱活動，結束後也將有手作工作坊可參加。而位於東百老匯的蘇域柏公園圖書館(Seward Park Library)則將舉行手工藝活動，以及展出裝置藝術作品「Seward Snake」，詳情請洽bit.ly/3E6wPrW