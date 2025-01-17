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周末好去處╱芭比娃娃復古展覽、藝術體驗「INTER_」

記者和釗宇╱紐約報導

芭比娃娃復古展覽

過去60年來，芭比娃娃為全球粉絲帶來無數歡樂。全新展覽「Barbie：文化偶像」日前在藝術與設計博物館(Museum of Arts and Design)開幕，慶祝芭比品牌65年的歷史以及其全球影響力。展覽展出了250款經典芭比復古娃娃，還包括真人尺寸的時尚設計、廣告以及與設計師的復古訪談。此外，展覽也展示了美國時尚的演變歷程，從迪斯科風格到海灘服飾，最終發展到包含不同身型的設計。展覽將持續至2025年3月16日，除周一之外每日早10時至晚6時開門，具體請參考https://reurl.cc/04n2lb

全新藝術體驗「INTER_」

曼哈頓最新的藝術體驗場地「INTER_」位於蘇活區，其氛圍更像是一場冥想靜修，而非傳統的畫廊——這正是其設計初衷。這座多感官體驗式博物館現已開放，透過聲音浴、燈光裝置、冥想元素與互動數字藝術的結合，邀請參觀者進入更深層次的沉思與覺察狀態。其他活動還包括一個宛如火山洞穴般的地下空間、一處反思感恩之情的角落、一個播放音樂並振動地面的鑼房。「INTER_」現位於百老匯415號(415 Broadway)。門票價格為成人36元起，12歲及以下兒童27元起，詳情參考https://www.interiam.com

「Under the Radar」戲劇節

2025年「Under the Radar」戲劇節將本月帶來多場實驗性劇場作品。今年的戲劇節由ArkType的Thomas O. Kriegsmann和Sami Pyne製作，不僅呈現更多的製作和新增的合作機構，如BAM、紐約劇場工作坊和阿波羅劇院，還在擴展其領導層和使命。本屆主舞台系列(Mainstage)將展出23部製作，此外，發展性單元「Under Construction」將帶來八部作品，還有三場特別活動。「Under the Radar」持續到1月19日(周日)，具體劇目時間安排及購票請登錄網站https://utrfest.org

洛克菲勒中心「冬季奇境」

位於洛克菲勒中心下層的活動場地HERO，正呈現一場名為「冬季奇境」(Winter Wonder)的多媒體遊樂體驗，帶領參觀者彷彿踏上一場前往北極的夢幻旅程。「冬季奇境」為持票觀眾提供「北極光特快車」的座位，車廂裝潢宛如豪華列車，窗外播放著雪景影像。旅客可下車步行穿越「閃爍的許願森林」和「冰洞」，其中柔軟的角落設有音頻民間故事、動畫插圖及北極動物模型。小朋友們可以在「雪彈跳房」玩耍，或在北極光區域的假雪球池中盡情嬉戲，抬頭便可欣賞模擬的極光漂浮於空中。周末開放時間為上午11時至晚上7時，詳情參考https://www.hero-nyc.com

芭比 極光 博物館

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