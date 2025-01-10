卡塔蒙特山滑雪 初學到高手都可挑戰 冬日休閒樂
在漫天飛雪中，從白雪皚皚的山頂飛馳而下，聽著風聲在耳邊邊呼嘯，體驗刺激和激情，或者和伴侶及家人一道在雪道上緩緩滑行，慢慢享受冬季的山野美景。如今滑雪的獨特魅力正使其成為一項都市人鍾愛的體育休閒活動，冬季假日期間，不少紐約人到距離曼哈頓只有兩個半小時車程、位於紐約上州的卡塔蒙特山度假村(Catamount Mountain Resort)滑雪，那裡有各種類型的雪道，而且配套設施方便完備，是紐約人冬季休閒的好去處。
有43條雪道 適合各等級
卡塔蒙特山度假村的滑雪場位於哈德遜東面，正好在紐約州和麻省的交界處；該滑雪場的面積有大約120畝地，共有43條雪道，其中包括13條適合初學者的緩坡綠道，還有讓中級滑雪者既能輕鬆滑行，逐漸提升滑雪技巧，同時又能欣賞絕美山景的藍道；第三類則是鑽石黑道，該雪道是專門為進階滑雪者準備的，可以充分領略滑雪這項體育運動帶來的驚險。
根據資料，卡塔蒙特山的垂直落差超過1000呎，滑雪場的雪道是美國東北部最陡峭的雪道之一。精心設計的各類雪道均適合雙板或單板的滑雪愛好者，且循著地形地貌設計出的雪道，也為滑雪者帶來了不同的挑戰和樂趣。另一方面，這個滑雪場的造雪能覆蓋98%的地形，可以確保滑雪者即便在降雪稀少的日子裡，也還能最大程度地享受滑雪。
兒童滑雪課程 親子同樂
卡塔蒙特山度假村不僅在冬季有滑雪場，在夏季更是一個避暑休閒的好地方，當地的旅遊業還具備一年四季接待遊客的能力，不同的季節過來都能欣賞到不同的面貌；就冬季而言，滑雪之後，遊客可以在裝飾溫馨的餐廳喝上一杯熱騰騰的巧克力或其他飲料，也可以享用各種美食。
如果想要在度假村小住幾天，遊客既可以住在滑雪場的雪景房，也可以選擇當地有15個房間的Holiday House Motel、甚至是周圍古色古香的小旅社，或者通過出租住宿民宿Airbnb，尋找和入住當地合適的空間。
為了吸引家庭滑雪者，這個滑雪場還為各年齡層和不同水平的兒童準備了滑雪課程，幫助孩子們學習滑雪。為了活躍節日氣氛，滑雪場也為孩子們準備了趣味滑雪活動，鼓勵大人小孩共同參與，開心享受滑雪場冬季的樂趣之餘，更是能增進親子關係。
滑雪場還會在冬季期間，不定期邀請一些樂隊到當地表演，增加文化氣氛，比如RJ McCarty樂隊不久前曾在Catamount Lodge演出，而The Bennett Brothers樂隊則定於1月11日(周六)在同一個地點演出，更多活動詳情可瀏覽官網。
周邊歷史小鎮 富有魅力
卡塔蒙特山滑雪場的地理位置優越，周邊更有特色小鎮，可讓遊客到處逛逛，比如位於哈德遜河邊的哈德遜鎮就是一個具有歷史意義的小鎮，值得一去；再往下走就是卡茲奇鎮(Catskill)，那裡夏季是避暑勝地，冬季是小憩片刻，喝杯咖啡、看看哈德遜河水的好地方。遊客也可以越過州界，到麻省的波克夏郡(Berkshire County)去觀光。
而實際上，卡塔蒙特山滑雪場的50哩內還有其他規模不小的滑雪場，比如Monhawk Mountain、Otis Ridge Ski Area、Windham Mouintain Club、以及Jiminy Peak Mountain Resort等，歡迎滑雪發燒友繼續探索。
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