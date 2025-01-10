我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

卡塔蒙特山滑雪 初學到高手都可挑戰 冬日休閒樂

記者胡聲橋╱紐約報導
卡塔蒙特山度假村的滑雪場每年冬季吸引不少人潮。(卡塔蒙特山度假村臉書)
卡塔蒙特山度假村的滑雪場每年冬季吸引不少人潮。(卡塔蒙特山度假村臉書)

在漫天飛雪中，從白雪皚皚的山頂飛馳而下，聽著風聲在耳邊邊呼嘯，體驗刺激和激情，或者和伴侶及家人一道在雪道上緩緩滑行，慢慢享受冬季的山野美景。如今滑雪的獨特魅力正使其成為一項都市人鍾愛的體育休閒活動，冬季假日期間，不少紐約人到距離曼哈頓只有兩個半小時車程、位於紐約上州的卡塔蒙特山度假村(Catamount Mountain Resort)滑雪，那裡有各種類型的雪道，而且配套設施方便完備，是紐約人冬季休閒的好去處。

有43條雪道 適合各等級

卡塔蒙特山滑雪場的山頂景觀。(卡塔蒙特山度假村臉書)
卡塔蒙特山滑雪場的山頂景觀。(卡塔蒙特山度假村臉書)
卡塔蒙特山度假村的滑雪場適合各個階段和年齡層的滑雪愛好者使用。(卡塔蒙特山度假村...
卡塔蒙特山度假村的滑雪場適合各個階段和年齡層的滑雪愛好者使用。(卡塔蒙特山度假村臉書)

卡塔蒙特山度假村的滑雪場位於哈德遜東面，正好在紐約州和麻省的交界處；該滑雪場的面積有大約120畝地，共有43條雪道，其中包括13條適合初學者的緩坡綠道，還有讓中級滑雪者既能輕鬆滑行，逐漸提升滑雪技巧，同時又能欣賞絕美山景的藍道；第三類則是鑽石黑道，該雪道是專門為進階滑雪者準備的，可以充分領略滑雪這項體育運動帶來的驚險。

根據資料，卡塔蒙特山的垂直落差超過1000呎，滑雪場的雪道是美國東北部最陡峭的雪道之一。精心設計的各類雪道均適合雙板或單板的滑雪愛好者，且循著地形地貌設計出的雪道，也為滑雪者帶來了不同的挑戰和樂趣。另一方面，這個滑雪場的造雪能覆蓋98%的地形，可以確保滑雪者即便在降雪稀少的日子裡，也還能最大程度地享受滑雪。

兒童滑雪課程 親子同樂

卡塔蒙特山度假村不僅在冬季有滑雪場，在夏季更是一個避暑休閒的好地方，當地的旅遊業還具備一年四季接待遊客的能力，不同的季節過來都能欣賞到不同的面貌；就冬季而言，滑雪之後，遊客可以在裝飾溫馨的餐廳喝上一杯熱騰騰的巧克力或其他飲料，也可以享用各種美食。

如果想要在度假村小住幾天，遊客既可以住在滑雪場的雪景房，也可以選擇當地有15個房間的Holiday House Motel、甚至是周圍古色古香的小旅社，或者通過出租住宿民宿Airbnb，尋找和入住當地合適的空間。

為了吸引家庭滑雪者，這個滑雪場還為各年齡層和不同水平的兒童準備了滑雪課程，幫助孩子們學習滑雪。為了活躍節日氣氛，滑雪場也為孩子們準備了趣味滑雪活動，鼓勵大人小孩共同參與，開心享受滑雪場冬季的樂趣之餘，更是能增進親子關係。

滑雪場還會在冬季期間，不定期邀請一些樂隊到當地表演，增加文化氣氛，比如RJ McCarty樂隊不久前曾在Catamount Lodge演出，而The Bennett Brothers樂隊則定於1月11日(周六)在同一個地點演出，更多活動詳情可瀏覽官網。

周邊歷史小鎮 富有魅力

卡塔蒙特山滑雪場的地理位置優越，周邊更有特色小鎮，可讓遊客到處逛逛，比如位於哈德遜河邊的哈德遜鎮就是一個具有歷史意義的小鎮，值得一去；再往下走就是卡茲奇鎮(Catskill)，那裡夏季是避暑勝地，冬季是小憩片刻，喝杯咖啡、看看哈德遜河水的好地方。遊客也可以越過州界，到麻省的波克夏郡(Berkshire County)去觀光。

而實際上，卡塔蒙特山滑雪場的50哩內還有其他規模不小的滑雪場，比如Monhawk Mountain、Otis Ridge Ski Area、Windham Mouintain Club、以及Jiminy Peak Mountain Resort等，歡迎滑雪發燒友繼續探索。

卡塔蒙特山度假村的滑雪場每年冬季吸引不少人潮。(卡塔蒙特山度假村臉書)
卡塔蒙特山度假村的滑雪場每年冬季吸引不少人潮。(卡塔蒙特山度假村臉書)
卡塔蒙特山度假村的滑雪場，適合各個階段和年齡層的滑雪愛好者使用。(卡塔蒙特山度假...
卡塔蒙特山度假村的滑雪場，適合各個階段和年齡層的滑雪愛好者使用。(卡塔蒙特山度假村臉書)
滑雪場內會為家庭舉辦集體活動。(卡塔蒙特山度假村臉書)
滑雪場內會為家庭舉辦集體活動。(卡塔蒙特山度假村臉書)
滑雪者乘坐纜車抵達山頂。(卡塔蒙特山度假村臉書)
滑雪者乘坐纜車抵達山頂。(卡塔蒙特山度假村臉書)
卡塔蒙特山度假村的滑雪場每年冬季吸引不少人潮。(卡塔蒙特山度假村臉書)
卡塔蒙特山度假村的滑雪場每年冬季吸引不少人潮。(卡塔蒙特山度假村臉書)

親子 紐約上州 波克夏

上一則

布碌崙驚現獨行竊賊 11天連搶5商店

下一則

葛謨預計2月宣布參選市長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

最逍遙的暑假

最逍遙的暑假
堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清
降雨量高於平均 紐約解除乾旱警戒

降雨量高於平均 紐約解除乾旱警戒
新年上哪玩？紐約周邊1小時車程 不妨去比肯小鎮、霍博肯

新年上哪玩？紐約周邊1小時車程 不妨去比肯小鎮、霍博肯

熱門新聞

位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

2025-01-08 06:47
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬