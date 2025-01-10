卡塔蒙特山滑雪 初學到高手都可挑戰 冬日休閒樂

卡塔蒙特山度假村的滑雪場每年冬季吸引不少人潮。(卡塔蒙特山度假村臉書)

在漫天飛雪中，從白雪皚皚的山頂飛馳而下，聽著風聲在耳邊邊呼嘯，體驗刺激和激情，或者和伴侶及家人一道在雪道上緩緩滑行，慢慢享受冬季的山野美景。如今滑雪的獨特魅力正使其成為一項都市人鍾愛的體育休閒活動，冬季假日期間，不少紐約人到距離曼哈頓只有兩個半小時車程、位於紐約上州 的卡塔蒙特山度假村(Catamount Mountain Resort)滑雪，那裡有各種類型的雪道，而且配套設施方便完備，是紐約人冬季休閒的好去處。

有43條雪道 適合各等級

卡塔蒙特山滑雪場的山頂景觀。(卡塔蒙特山度假村臉書) 卡塔蒙特山度假村的滑雪場適合各個階段和年齡層的滑雪愛好者使用。(卡塔蒙特山度假村臉書)

卡塔蒙特山度假村的滑雪場位於哈德遜東面，正好在紐約州和麻省的交界處；該滑雪場的面積有大約120畝地，共有43條雪道，其中包括13條適合初學者的緩坡綠道，還有讓中級滑雪者既能輕鬆滑行，逐漸提升滑雪技巧，同時又能欣賞絕美山景的藍道；第三類則是鑽石黑道，該雪道是專門為進階滑雪者準備的，可以充分領略滑雪這項體育運動帶來的驚險。

根據資料，卡塔蒙特山的垂直落差超過1000呎，滑雪場的雪道是美國東北部最陡峭的雪道之一。精心設計的各類雪道均適合雙板或單板的滑雪愛好者，且循著地形地貌設計出的雪道，也為滑雪者帶來了不同的挑戰和樂趣。另一方面，這個滑雪場的造雪能覆蓋98%的地形，可以確保滑雪者即便在降雪稀少的日子裡，也還能最大程度地享受滑雪。

兒童滑雪課程 親子 同樂

卡塔蒙特山度假村不僅在冬季有滑雪場，在夏季更是一個避暑休閒的好地方，當地的旅遊業還具備一年四季接待遊客的能力，不同的季節過來都能欣賞到不同的面貌；就冬季而言，滑雪之後，遊客可以在裝飾溫馨的餐廳喝上一杯熱騰騰的巧克力或其他飲料，也可以享用各種美食。

如果想要在度假村小住幾天，遊客既可以住在滑雪場的雪景房，也可以選擇當地有15個房間的Holiday House Motel、甚至是周圍古色古香的小旅社，或者通過出租住宿民宿Airbnb，尋找和入住當地合適的空間。

為了吸引家庭滑雪者，這個滑雪場還為各年齡層和不同水平的兒童準備了滑雪課程，幫助孩子們學習滑雪。為了活躍節日氣氛，滑雪場也為孩子們準備了趣味滑雪活動，鼓勵大人小孩共同參與，開心享受滑雪場冬季的樂趣之餘，更是能增進親子關係。

滑雪場還會在冬季期間，不定期邀請一些樂隊到當地表演，增加文化氣氛，比如RJ McCarty樂隊不久前曾在Catamount Lodge演出，而The Bennett Brothers樂隊則定於1月11日(周六)在同一個地點演出，更多活動詳情可瀏覽官網。

周邊歷史小鎮 富有魅力

卡塔蒙特山滑雪場的地理位置優越，周邊更有特色小鎮，可讓遊客到處逛逛，比如位於哈德遜河邊的哈德遜鎮就是一個具有歷史意義的小鎮，值得一去；再往下走就是卡茲奇鎮(Catskill)，那裡夏季是避暑勝地，冬季是小憩片刻，喝杯咖啡、看看哈德遜河水的好地方。遊客也可以越過州界，到麻省的波克夏 郡(Berkshire County)去觀光。