周末好去處╱雪鴞入駐布朗士動物園、紐約體驗魷魚遊戲
雪鴞入駐布朗士動物園
想必哈利波特迷對雪鴞(白色貓頭鷹)都很熟悉，這種罕見卻神奇的貓頭鷹是故事中魔法師最親密的夥伴，而現在，紐約客可以在布朗士動物園的猛禽館，觀賞到一對剛落戶的雪鴞，其中一隻是六歲的雌貓頭鷹，性格比較剛烈，另一隻則是幼年的雄性貓頭鷹，性格較害羞。據悉雪鴞原產於北美、歐洲和俄羅斯的偏北地區。與許多其他貓頭鷹不同，這種以一夫一妻制著稱的特殊物種，在白天和晚上都很活躍。雖然他們沒有瀕臨滅絕，但仍被認為容易「滅絕」，有意觀賞的民眾可瀏覽布朗士動物園網址https://bronxzoo.com/。
布碌崙溜冰 發現藝術活動
讓孩子一邊滑雪一邊發現藝術的魅力，是布碌崙(布魯克林)兒童博物館近期一項名為「ArtRink」活動背後的理念，不僅在屋頂露台開放了一個小型的兒童溜冰場，而且還在露天溜冰場的窗戶周圍展示了16件當地藝術家的作品，並安裝了四個由藝術家設計的互動遊戲小屋，讓孩子們一邊體驗冬季體育活動的魅力，一邊探索和發現藝術。今年「ArtRink」活動的主題是「We Celebrate 」，有關活動的詳情請參閱網址brooklynkids.org/exhibits/artrink/。
紐約體驗「魷魚遊戲」
韓國電視劇「魷魚遊戲」在全球掀起一股收視熱潮，近期一個稱為「魷魚遊戲體驗」的活動在曼哈頓盛行，挑戰參與者的生存能力、策略和各種技能。該活動在西33街交6大道附近舉行，地址為西33街100號，參與者按小組參加遊戲，每組最多24人，要求在60分鐘內完成所有遊戲，包括電視劇中出現的各種挑戰，譬如經典的紅綠燈遊戲。遊戲結束後，參與者還可以到夜市享用韓國甜點、風味食品。參與者年齡不限，詳情參閱網站https://tickets.squidgameexperience.com/。
洛克菲勒中心「冬季奇觀」沉浸式展覽
名為「冬日奇觀：北極光特快」的沉浸式展覽正在洛克菲勒中心展出，該展覽讓觀眾置身於一列想像中的北極列車，從一個秘密火車站出發，經過森林湖泊，看到四處飄飛的雪花、閃爍的星星、黑黝黝的森林，以及北極光等。觀眾可以在布置成11個車廂的房間內觀賞，列車的終點站是北極圈的某個地方。這列北極光特快還為乘客供應熱巧克力和雞尾酒，詳情請參閱網站https://www.tixr.com/groups/hero。
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