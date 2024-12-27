水晶球照常落下…紐約時報廣場跨年 10億人喜迎2025

時報廣場跨年秀每年都會吸引大量人潮。(本報檔案照)

作為國際都市，紐約值得期待的地點和活動很多，其中之最，莫過於每年吸引百萬觀眾的時報廣場 跨年夜活動。隨著標誌性的水晶球緩緩落到地面，新的一年也隨之來到，霎時全場歡騰、彩花綻放，人們伴著「紐約、紐約」的樂聲相互擁抱和親吻，為新年送上祝福。

時報廣場跨年降球儀式上所用的水晶球。(本報檔案照)

雖然時報廣場跨年的場景年復一年，幾乎從不改變，但愈是不變、愈是經典。除了聚集在曼哈頓 的人潮外，全球每年還有10億名觀眾通過網路直播欣賞這一個經典場面。

水晶球落地 敲響新年大門

在2025年度時報廣場跨年秀上，最經典的水晶球降落項目將一如既往地亮相，屆時在長達六小時的演出結束後，時鐘已走到了12月31日的夜間11時59分。在這2024年的最後一分鐘裡，全場將會陷入靜謐，人群隨著大屏幕上的數字倒數讀秒60次。

與此同時，水晶球也會隨著讀秒聲緩緩下降，象徵著2024年的時間流逝和2025年的帷幕拉開。當水晶球到達地面時，2025年也宣告來臨。

水晶球降落的傳統始於1907年，至今已接近120年，除了二戰期間曾有過兩次暫停外，每年均不缺席。即使在新冠疫情期間，時報廣場被迫空場跨年，水晶球依然如期落下。

使用水晶球的傳統始於19世紀的英國，1833年，英國格林威治皇家天文台(Royal Observatory at Greenwich)開始利用球狀的標記物標示特定時間點；而到了紐約，這一來自英國的傳統則被開發出一種儀式性的屬性，超脫了單純的計時功能。

時報廣場跨年秀始於1904年，水晶球降落儀式始於1907年，已有百餘年的歷史。圖為1953年時報廣場跨年慶典的舊照。(取材自時報廣場官網)

「勇敢者」才能近距離體驗

今年的時報廣場跨年秀從31日(周二)晚間6時開始，參與表演的藝人包括Sting、Meghan Trainor以及「50分樂隊」(50 Cent)等，華人觀眾還能看到由贊助方中美友好協會(SAFA)帶來的中國歌舞表演。由於人潮洶湧，希望能夠入場觀看跨年秀的觀眾最好在31日午後就前往曼哈頓中城第六大道或第八大道上的入口附近等待。如果更有毅力，可在當日早間至上午、活動現場尚未封閉時前往時報廣場的核心部位「駐紮」。

跨年秀現場沒有廁所和飲用水，允許攜帶入場的隨身物品也非常有限，大包、雨傘、椅子等物品均不可入內。不巧的是，根據天氣預報，跨年秀當晚紐約還可能下雨，因此只有「勇敢者」才有機會親臨現場，體驗紐約最負盛名的跨年秀。

如果感覺現場等待太過辛苦，也可坐在家裡的沙發上觀看電視轉播。ABC及CNN等電視台均有現場直播，時報廣場委員會也會通過TimesSquareBall.net網路直播。

知名度與入場難度成正比。時報廣場跨年活動每年可吸引近百萬人前往，屆時排隊將會較為痛苦，而且現場沒有廁所和飲用水，堪稱「勇敢者的遊戲」。圖為跨年秀開始前，警方在現場嚴密戒備。(記者許君達╱攝影)

自由女神地標 浮現天際

往年的跨年秀少不了煙花的「助興」，然而由於紐約今年冬季遭遇乾旱氣候，市府出於消防安全的考慮，決定取消煙花秀環節。屆時，曼哈頓中央公園和布碌崙 (布魯克林)的展望公園(Prospect Park)將不會釋放煙花。不過，展望公園計畫會用無人機燈光秀替代煙花。

紐約堪稱世界的中心，而時報廣場則是紐約的中心。在這裡舉辦的跨年活動每年吸引近百萬名遊客前往，而透過網路直播觀看跨年秀的觀眾則可達10億人。(記者許君達╱攝影)

布碌崙的慶典將在公園北部的大軍廣場(Grand Army Plaza)舉辦，開始時間為31日晚10時，直至新年的到來。預計在無人機燈光秀上，觀眾將會看到布碌崙大橋、曼哈頓天際線以及自由女神像等紐約的著名地標。