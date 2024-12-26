猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

聖誕節 吃中餐是美國猶太 人的特殊傳統，而今年又恰逢光明節與聖誕節在同一天，猶太人如何慶祝成為關注焦點。在布碌崙(布魯克林)，一家由猶太人經營的餐廳「Mile End Deli」連續15年在聖誕節當天推出中餐菜單。餐廳當晚的訂位早已爆滿，老闆表示，儘管食客數量會有起伏，但相信這一傳統不會消亡。

餐廳創始人蒂托爾曼(Joel Tietolman)介紹，聖誕節當天，猶太人普遍傾向於選擇美式中餐，而非傳統的地道中餐。不過，他一直致力於創新和融合。有一年，餐廳推出了四川菜單，其中的四川風味雞翅搭配花椒等地道調料，部分顧客卻表示「過辣」。因此，蒂托爾曼也開始注重將美式傳統與中國特色相結合，設計更能被廣泛接受的菜式。

餐廳當晚的訂位早已爆滿，老闆表示，儘管食客數量會有起伏，但相信這一傳統不會消亡。(記者范航瑜／攝影)

今年的菜單延續了中餐與猶太傳統美食特色。經典中餐包括左宗棠雞(General Tso's Chicken)、豆腐包、炒飯、餛飩湯，將與燻肉、肝醬等共同呈現，為食客帶來獨特的中餐體驗。 此外，餐廳還提供創意甜點，例如從中式甜品中汲取靈感的蛋奶甜甜圈，將傳統猶太光明節甜點果醬甜甜圈改造成新穎版本。

聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。他出生於加拿大蒙特婁的傳統猶太社區。「父母認為中餐館 的裝飾少有基督教圖像，對猶太人來說更容易接受。中餐中的大部分菜式也更符合猶太教規飲食要求。」 除了聖誕節特別菜單外，中餐也早已融入「Mile End Deli」的日常菜單，例如全年供應的左宗棠雞，既可作為小點心，也可搭配薯條成主菜。

隨著時代變遷，聖誕節吃中餐的傳統也有起伏。例如就曼哈頓華埠而言，聖誕節當日的猶太食客也有所減少。但蒂托爾曼認為，這並不意味著這一傳統正在消失。「任何事物都有起有伏，我們也是有些年份熱鬧，可能和人們時間安排有關。例如今年光明節與聖誕節重合，許多人選擇旅行或回家團聚。」

蒂托爾曼表示，一時的起伏並不代表這一傳統正在消亡，反而是反映了人們對新鮮事物的探索，「如今，一些猶太人可能更傾向於尋找新穎、有趣的餐廳，例如創意中餐、融合料理，而非選擇歷史悠久的正宗中餐館，」 他笑言。「對猶太人來說，聖誕節就是吃中餐和看電影，這不會改變。」