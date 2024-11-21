圖輯╱台灣藝術家董陽孜紐約大都會展出作品 與馬唯中對談

台灣的文字藝術家董陽孜(左)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8日。（記者張宗智／攝影）

來自台灣的文字藝術家董陽孜 受紐約大都會 藝術博物館 邀請，創作兩件巨幅書法作品，21日起在大都會博物館大廳展出，董陽孜亦是首位在大都會大廳展出的亞洲藝術家。

策展人馬唯中為大都會博物館現當代藝術部亞洲藝術策展人，21日與董陽孜在大都會博物館對談。

「大廳委約創作：董陽孜—對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)展覽於11月21日(周四)起展出，至明年4月8日結束。

台灣的文字藝術家董陽孜(左二)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8日。（記者張宗智／攝影）

台灣的文字藝術家董陽孜(左)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8日。（記者張宗智／攝影）

台灣的文字藝術家董陽孜(左)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8日。（記者張宗智／攝影）