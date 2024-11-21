圖輯╱台灣藝術家董陽孜紐約大都會展出作品 與馬唯中對談

台灣的文字藝術家董陽孜(左)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8日。（記者張宗智／攝影） 來自台灣的文字藝術家董陽孜受紐約大都會藝術博物館邀請，創作兩件巨幅書法作品，21日起在大都會博物館大廳展出，董陽孜亦是首位在大都會大廳展出的亞洲藝術家。 策展人馬唯中為大都會博物館現當代藝術部亞洲藝術策展人，21日與董陽孜在大都會博物館對談。 「大廳委約創作：董陽孜—對話」(The Great Hall Commission: Tong Yang-Tze, Dialogue)展覽於11月21日(周四)起展出，至明年4月8日結束。 台灣的文字藝術家董陽孜(左二)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8日。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜(左)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8日。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜(左)21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，並與策展人馬唯中(右)對談。這項展出至明年4月8日。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x727公分。圖為書寫蘇軾「行於其所當行 止於其不得不止」。21日並與策展人馬唯中對談。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x727公分。圖為書寫詩經「他山之石 可以攻玉」。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x727公分。圖為書寫詩經「他山之石 可以攻玉」。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x727公分。圖為書寫蘇軾「行於其所當行 止於其不得不止」。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x727公分。圖為書寫詩經「他山之石 可以攻玉」。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x727公分。圖為書寫詩經「他山之石 可以攻玉」。（記者張宗智／攝影） 台灣的文字藝術家董陽孜21日起在紐約大都會藝術博物館展出兩幅大字，長寬為360x727公分。圖為書寫蘇軾「行於其所當行 止於其不得不止」。（記者張宗智／攝影） 大都會 董陽孜 博物館 上一則 紐約掃蕩無照攤販 陰雨助攻 法拉盛居民:街道乾淨好走多了 ➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>
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