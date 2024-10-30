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「探索餐桌王國」繪畫比賽 11月6日報名截止

紐約訊
「探索餐桌王國」繪畫比賽即將於11月6日截止收件。(主辦方提供)
「探索餐桌王國」繪畫比賽即將於11月6日截止收件。(主辦方提供)

小畫家們注意，世界日報和美國味全公司Wei-Chuan USA的兒童繪畫比賽，將於11月6日(周三)截稿。全美16歲以下的小畫家們，快抓住這個機會踴躍參賽，把你的創意和夢想變成畫作，與家人朋友們一起分享這份快樂。

孩子們的創意可以通過繪畫在餐桌上展翅高飛。他們用豐富的想像力將食材變化多端，讓每一餐都充滿故事感。餐具也能成為魔法道具，帶領角色們踏上探索之旅。參賽者可以描繪這個奇幻王國的日常生活，充分展現對美食的熱愛，讓每一幅畫作成為孩子們心中餐桌奇幻故事的窗戶。因此，本次比賽的主題是「探索餐桌王國」。希望每位參賽者都能在這個奇妙的旅程中盡情發揮創意。

主辦方鼓勵參賽者使用線上投稿系統，詳情請參閱官方活動網站。如選擇實體投稿，請在作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，並於2024年11月6日前寄到紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)。如果需要退回畫作，請自行提供郵票和回郵信封。

今年的比賽依年齡共分五組，分別為：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)和14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得精美獎牌一只。每組第一名可得獎金200元，第二名可得160元，第三名可得120元，佳作獎可得60元。

稿件最晚寄達時間為2024年11月6日(周三)，評選結果及優勝作品將訂於2024年12月初刊登在世界日報，公布及展示於其活動官網。

如需更多詳情，請參考活動網站bit.ly/wcwj24或撥打718-746-8889分機213。

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